【年菜就愛這一味‧插畫展】錢錢／有甘有苦，年如芥菜
對一般家庭來說，滿桌的豐盛菜肴是年節歡聚的必要存在。對我家來說，年節的餐桌總是清爽簡單，喜好如常，不求花稍繁複。
父親總說：「過年，如過日。」不喜大魚大肉的我們，真要講年味，大概就屬那冬天才有的芥菜湯了。
汆燙過的芥菜與排骨，以小火慢燉，燉煮過程中空間瀰漫著舒心香氣，成為一種和年有關的記憶與連結。
冷冷的冬天，喝上一口微苦甘甜又清澈的芥菜湯，再大嚼一口厚實多汁的芥菜梗，對我來說，有種總結一整年的儀式感，有甘有苦，年如芥菜，總是如此。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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