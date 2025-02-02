【年菜就愛這一味‧插畫展】錢錢／有甘有苦，年如芥菜

聯合報／ 文‧圖╱錢錢
有甘有苦，年如芥菜。圖／錢錢
有甘有苦，年如芥菜。圖／錢錢

對一般家庭來說，滿桌的豐盛菜肴是年節歡聚的必要存在。對我家來說，年節的餐桌總是清爽簡單，喜好如常，不求花稍繁複。

父親總說：「，如過日。」不喜大魚大肉的我們，真要講年味，大概就屬那冬天才有的芥菜湯了。

汆燙過的芥菜與排骨，以小火慢燉，燉煮過程中空間瀰漫著舒心香氣，成為一種和年有關的記憶與連結。

冷冷的冬天，喝上一口微苦甘甜又清澈的芥菜湯，再大嚼一口厚實多汁的芥菜梗，對我來說，有種總結一整年的儀式感，有甘有苦，年如芥菜，總是如此。

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