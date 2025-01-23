陳穆儀／我們都是女兒

小雪那天，母女倆觀賞院線片《女兒的女兒》，適逢女兒生日，格外有意義。

劇情從小女兒與同性戀人因車禍共赴黃泉，意外留下一個成功且健康的胚胎，由六十四歲的母親繼承展開……女人一定要具有母性？胚胎算不算生命？彼此相愛的同性伴侶與暗結珠胎的懵懂青少年，誰更適合成為父母？甫出生即被送養的大女兒與親生母親如何找回應有的親密連結？電影探討的議題，都可說是人生命題的重中之重。

常覺得母女之情非常微妙，不像父親以當個女兒傻瓜為樂，母女間更常見的是相愛相殺。女兒的人格養成受母親影響深遠，而母親對女兒的嚴厲背後，也統統是真心。

故事最後，女主角帶著兩歲大的女娃接母親回家過年，這個女兒的女兒，讓不同世代的女兒與母親放下誤解與怨懟，重新串起幾代人的真摯情感。因為我們都是「女兒」，更能理解其中的玄妙之處。