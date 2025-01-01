榮月／忘，是一種智慧

每當孩子又忘記把作業或鉛筆盒帶回家，總忍不住火冒三丈怒斥：「提醒幾次了，回家前要檢查，你老是記不住，腦袋幹嘛用的？」

孩子聽到責備往往不敢回嘴，只露出無辜眼神來回應。若是以前，瞧見這表情，會抑不住連珠炮轟；但現在再見此神色，會感同身受安撫鼓勵，會一百八十度態度轉變，是因為「健忘」也黏上我了。

年輕時，電話號碼不必抄寫，全記在大腦裡，倒背如流。看過的東西，聽過的聲音，發生過的事情，全刻印在心，我很自豪擁有超強記憶力。可是隨著年紀漸長，這超能力漸漸流失退化。

「咦！我是要拿什麼嗎？」才剛離開房間走到客廳，就忘了起身移動的原因。「啊！冷氣有關嗎？機車鑰匙放哪兒了？」不放心電器瓦斯未關，總要再回到現場確認一下，焦急找不到鑰匙和手機，卻發現它插在機車上或被遺忘在置物櫃，生活起居的烏龍事件愈來愈多，很是懊惱記性變差，諸事變得不順不便。

發現有遺忘現象，開始仰賴手機記事本，把應記住、該提醒、要買的……統統打上，有空就滑一下，以免有所疏漏。每次去銀行領錢，離開前定要發出聲音「提款卡拿了、收好了」，依口令動作，才不會又將之遺落在提款機或補摺機上，把自己嚇出一身冷汗。

雖然「忘」經常帶來不少困惱和麻煩，但也有可取之處，讓我學會謹慎行事、放下放過。

「你還記得○○○說XXX，真是愈想愈生氣……」朋友Ｓ臉紅脖子粗地替我抱不平。「蛤！真的嗎？我忘了……」不是裝傻，是真忘了，也正因為忘了，於是不知道要生氣。

有人說，「忘」比「記」難多了，「忘得掉」才是真幸福。如果記住是種本領，那麼忘記就是種智慧。芝麻小事記得牢，有時會變成禁錮，滋生執念煩憂，反而困死自己。能夠難得糊塗，忘掉不愉快的，小小腦容量多留住美好，那才是真本事真聰明。