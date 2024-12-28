秋涼九月，參加初中同學會三天兩夜旅遊，感謝承辦團隊的用心籌畫，讓年過七十的同學又能歡喜相聚，好幸福又快樂。

在遊覽車上除了共享歌唱的歡樂氛圍，也不忘分享我與憂鬱症的故事。近期常於報章讀取老年憂鬱症的報導，論及老年易因憂鬱、焦慮、失眠而自盡，而我便曾為憂鬱症所苦，願以親身經歷來提醒大家維護身心的健康。

猶記得民國一百年的某天，一向樂觀進取、退休在家帶孫的我，忽然覺得食不知味也睡不著覺，情緒低落凡事都無興致，整天感覺恐慌、焦慮和憂鬱，負面想法鋪天蓋地而來，甚至有輕生的念頭。由家人陪伴至醫院精神科（身心科）看診，我邊敘述症狀邊無法控制地流淚，只見醫師遞來面紙，並默默傾聽陪伴，這是面對患者的基本要術；至於勸說「不要想太多，要放下」，在此時皆無濟於事，接著開立藥單且叮嚀要規律運動、適時曝曬陽光和均衡飲食來增加血清素，因為血清素是大腦調控情緒的神經傳導物質，又稱為快樂荷爾蒙，如果不足將導致憂鬱。

如此服藥兩星期。期間往往因無病識感而拒絕吃藥，之後經由家人悉心照料，症狀大有改善而欲停藥，但醫師建議要服滿六個月的療程才不容易復發，因為這就是在補充血清素。果然，我平靜繼續帶孫五年後的某一天，情緒又低落了，這次由於感覺胃痛和胃食道逆流，便直接掛號腸胃科，照了胃鏡和大腸鏡，結果均正常，於是醫生的藥方是三餐幾顆胃藥，外加每天一顆抗憂鬱藥。

然而偏執的我自行當起醫生，只吃胃藥，認定僅是胃部不適，為何要吃抗憂鬱藥？三個月後回診，胃部不適的症狀並未消失，這次發現醫師除了照常給胃藥之外，抗憂鬱藥竟增加為一天兩顆。

這時我忽然懂了，終於意識到原來我的胃部不適是情緒引起的，於是我乖乖服用應服的藥丸。兩星期後，胃部不適悉數消失。原來，假使經過本科診斷而找不出病因，便有可能是「神經生病了」，也可說是大腦感冒了，此時謹聽醫囑服用有助緩和情緒的藥物即可痊癒。

近幾年來，每晚睡前必吃半顆醫師開立的抗憂鬱藥才睡得好，白天也能保持身心愉快。有一派說法是此藥會習慣成癮進而造成排斥，醫師認為「兩害相權取其輕」，以這樣輕微的藥量就能換得良好的生活品質，是正確的選擇，無須去顧慮或許三十年後的副作用，因為如此走過的百年人生也已足夠了。

再容貼心叮嚀，日後萬一發現自己或周遭親朋好友遇有以上所述的不適症狀，請勸導趕快就醫服藥，就如我已成為三位憂鬱朋友生命中的貴人，如此將可重新找回身心愉快的美麗人生。

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