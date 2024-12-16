盛宜俊／給孩子選擇的空間

家中三個孩子無論是考高中或升大學，我都尊重他們的想法，儘量當個旁觀者，頂多幫他們解答疑惑，幫助他們自我確立學習的方向。

如今，畢業多年的大女兒在牙醫診所擔任齒模師，小女兒則是藥廠的技術人員，兩人對於當年升學科系的選擇似乎很滿意。

倒是小兒子自小就興趣廣泛，抓不準方向，我們倒也不發愁，就連高中選擇表演科就讀，也欣然接受他的決定。

就讀期間，他熱衷加入街舞訓練，也參與電視台演出。整整三年，很少見他認真看過一天書，然而他很快樂，日子過得精采。

兒子大學是讀日語系，這也是他的興趣之一，他念得很積極。同時持續練舞，自學饒舌音樂，學習詞曲創作，發行了幾支單曲MV，被唱片公司發掘而簽為合作藝人。雖然我覺得他不是這塊料，未來發展會有局限，仍給予支持。

之後，他參與日本公費留學申請，幸運獲得錄取。如今的他，在異地學習日語之餘，也憑藉舞蹈專長在當地教授街舞賺取生活費。我問過他將來想從事什麼工作，他笑著回答只要是和日語相關，他都能勝任。面對他如此自信，我甚感安慰。

回想自己當年考上省立新竹高中，由於父親要求我去念工專，認為工專出路好，最終含淚放棄竹中。儘管曾怯懦地表達內心的想法，仍抵不過父親強勢的命令。那五年，我念得很痛苦，渾渾噩噩，畢業後對未來充滿茫然，不知該往哪走。

後來我下定決心，做了一次主，孜孜矻矻日夜苦讀，插班考取大學中文系。當時一邊在補習班兼課，一邊讀書，即使過得很辛苦也甘之如飴。順利畢業後，考取國小師資班，緊接著通過教師甄試，方才有了後來穩定的教學生涯。

直到現在，我仍會感慨，要不是當年父親自認善意的堅持，我何須繞了一大圈才走上心目中的正軌？正是過去的缺憾，讓我對子女的志向有更深刻的體悟，深知父母不該將對子女的期望，強加在孩子身上成為負累。相信孩子，讓孩子擁有選擇的權利，同時接納和理解孩子的決定，才是父母該有的作為。