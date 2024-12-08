李子／耳順之年，再當主持人

前些日子，為擔任志工大會主持人暨暖場的民歌演唱，心頭如壓著大石。兩個月前隊長賦予一年一度的重責大任後，我與另一位主持人選歌、練歌，按大會流程擬稿，從館長致詞、表揚績優志工，到合唱團演唱、摸彩，希望能順利完成任務。

有時會想，都到耳順之年，何必給自己這麼大的壓力？一來是力挺同年進志工隊的好友，二來內心深處總覺得自己還能做一些事，或許在他人眼裡微不足道，但我對自己仍有期許。

回想年輕時擔任訓育組長參加青年節籌備大會，長官希望有人擔任大會主席，雖然有一歲半的孩子要顧，以及行政業務和備課上課的壓力，我仍參加遴選並雀屏中選。之後的日子，日思夜想擬稿、撰稿，邊幫孩子洗澡邊背稿的日子，濺起的水花至今仍閃耀著光芒。青年節當天在遼闊的體育場，我透過麥克風傳達一名年輕教師對國家的愛，與對滿場高中和大學生期勉，也因此上了報，所有壓力瞬間化為繽紛的花朵。

後來當了一級主管，鄰近協會商討辦理「台新書香交流」一事，校長在會中詢問眾人承辦意願，相關處室沉默以對，我再次臨危受命。有同仁表示額外之事會增加許多負擔，我回應：「不做，一定輕鬆，但做了，我們會成長更多。」

經過幾個月的籌畫，設計迎賓歌、表演節目到課程設計，希望讓兩校的學生在一天的閱讀活動中交換心得，有所成長。當看到兩校的國二學生熱烈地交流，互留聯絡資訊，我們開啟了學生的國際視野，也與新加坡中學完成許多年的書香交流，參與的學生至今仍津津樂道。

後來承辦鄰近國小畢業生到校參觀、國中教師甄試業務、帶學生進行社區訪問等，付出許多時間心力，但獲得的回饋是感人的，我的行政歷練也因此豐饒。

歷經彩排和正式活動，主持工作總算大功告成。整日塞在高跟鞋裡的雙腳疲累地向我抗議，不知是如何走到停車場的。驅車返家，我換上家居服，坐下來吃滷味配紅茶，滋味格外香甜。原來，只要願意，無論多大年紀，都可以享有自我實現的快樂。