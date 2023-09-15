看了8月21日作者古家榕的〈只是想說不〉，心有戚戚焉。文中提及，孩子長大後拒絕加入媽媽的行程，受傷的媽媽練習接受孩子說「不」；而在今年的暑假，我也開始有了「分飛」經驗。

暑假帶孩子出遊已成家中慣例，共同走過高雄的涼山步道、花蓮的瓦拉米步道、太魯閣的沙卡噹步道……一起品嘗在地美食，一起拍照留下共同的美好回憶。

今年我們在高雄難得的大雨滂沱中展開書店之旅，白天去了誠品與蔦屋書店，到了晚間，孩子的爸提議搭乘捷運走訪鹽埕老市場並享用晚餐，孩子卻說：「不想去。」表示要待在飯店休息看書，不想再出門走逛。我看了看孩子的爸，臉上有著明顯的錯愕。

「孩子長大了，他有自己的選擇。」我說。我們再度回歸兩人世界，卻有了失落。心中百感交集，我們想和孩子攜手一起看過各種風景，引領孩子體會種種美好，然而孩子開始單飛。

我們坐捷運、看老市場。老市場的風光迥異想像，改建過的日式木造建築中，一盞盞澄黃的燈光懸掛，在密雨中渲染出鬆緩舒適。而後原本預計在店內用餐，我們想了想，改成外帶旗魚丸、炸物、鵝肉飯和湯回飯店。

孩子已經充電完畢，我們點開手機相簿，與孩子分享一路所見的風景；孩子的爸說明著老市場的變遷，三人一同品賞在地美食，孩子讚美「鵝肉湯很威」，邊說起書中的驚險情節和主角們的勇氣可嘉。

六月，孩子從小學畢業；八月，他也選擇不再密集相處的行程。返家後，我和先生討論著接下來將會到來且必然愈來愈多的「分飛」，珍惜著還能全家共享的行程。更該練習的是，當分飛後不再經驗同一片風景時，孩子與父母各自安好自在，且在回窩之後，仍能分享彼此旅途中的美好。