劉昭儀／家長的暑假作業

帶著最後衝刺壓線完成（咦？）的暑假作業，中二生們總算都回到校園了。雖然不像小學階段需要很多引導協助，才能完成國中生的暑假作業──有的是實驗設計、或選書推薦分享等等。我是力有未逮（比如科學實驗），或只需要給建議（比如書架上指指點點），即使忍到用左手按住自己的右手，也不能出手。總之要讓中二生自己負責面對！

倒是身為中二家長的我，經歷了羅小弟國中第一年的「暴風式成長」，正需要趁暑假清理戰場的期間，加強自己的心理建設。因為「暴風式的成長」不只是生理上的身形改變，還包含青春期面臨人生新階段的妥協與抗拒、適應或脫隊、自大也自卑，甚至不知所措茫茫然。即使是正常的能量釋放，也會把習慣孩子還是小甜心的我震盪得心神渙散，非常需要客觀理性的醍醐灌頂。

長期關注教育的李佳燕醫師正是我的支持系統，強而有力的那種。

羅小弟剛念小學時，對重複背誦和書寫始終不耐煩。從小就自有主張的他，總在學校理直氣壯地展現公民不服從的態度；起初我有點無法承受校方不斷傳遞類似「你的小孩不是規格品」般的善意提醒，忍不住打電話給遠在高雄的佳燕醫師，她先聽我急急如律令的案情陳述，再仔細詢問具體的行為細節，感覺她似乎隔空把脈、沉吟了片刻才悠悠地說：「準備錢吧，送出國就好了！」

她看不見電話彼端大驚失色的我，想著：「完了完了！應該是病入膏肓，需要出國才能醫好……」我還來不及呼天搶地，佳燕醫師又開口了：「台灣的教育總是希望小孩要做循規蹈矩的好學生，透過不斷重複的練習書寫記憶來讓孩子按部就班地學習；但看起來羅小弟不吃這套喔！他似乎比較適合國外開放自主、接受不同學習模式的教育環境。當然我說出國念書就好只是玩笑，我想也只有你們可以做到理解並支持羅小弟……」哇，結果佳燕醫師不但認證羅小弟的特立獨行，還連我們身為家長的角色都一併診斷提點呢！

今年夏天，李佳燕醫師出版《我期待過動兒被賞識的那一天》（寶瓶文化），對於經歷過小學的（比較）開放式學習，然後進入課業壓力一日千里、瞬間升級的國中校園，家長的角色更具有挑戰性。

此時讀佳燕醫師的新書，更重新感受中二生家長的自我覺察與信念。或許你會問：「我的小孩不是過動兒，應該就不需要看這本書了吧？」我猜書名可能讓人誤會這是一本醫療診治的專業書籍，但其實書中大部分的篇幅，是透過各種感同身受的個案，讓讀者認真誠實地問自己：如何看待孩子是個孩子？孩子的天性與需求是什麼？孩子是不乖、不聽話、注意力不集中？還是精力旺盛、充滿好奇、愛冒險、習慣親身嘗試找答案？

從傳統教育架構中成長的大人們，特別是過去在學業重重的激烈競爭中，過關斬將的優勝者家長，如果我們的孩子不能在所謂效率精準的分科領域評量中，被勾選為優質好學生，該如何以耐心與愛面對孩子（或是自己）？陪伴他們找到適合自己的學習目標與模式，建立信心看見自己的擅長與能力，在同儕中培養安適友好的關係，在現階段教育體系的挫敗中尋找出口，甚至跟孩子一起思考面對未來挑戰時，不能放棄的堅持與價值。

還有，書中提到有關基本的生活照顧，我認為不只是「物理上」有注意力不足過動傾向的孩子，所有的青少年家長，都應該協助孩子「睡飽、吃好、動夠、玩開心」──這些都是兒童青少年的基本人權。

我們在孩子很小的時候會計較在意，但為什麼到了國中，就放任孩子喝手搖飲、吃各種含鹽含糖含咖啡因的飲食點心？或是以完成課業為優先，再也沒有安排運動休閒的行程？這些協助青少年養成基本生活習慣的原因與研究說明，佳燕醫師的文字簡單易懂，以此與成長期的孩子溝通，想必可以被接受。

幸好在暑假期間，因為這本書，讓我好好思考了作為中二家長的這一年，我到底錯失了什麼？未來可以如何陪伴支持羅小弟，在中二宇宙中開出穿越現實世界的渠道。至少我確定以孩子為主體的初心，並且堅定成為永不放棄的戰隊！

這是我的暑假作業，你呢？