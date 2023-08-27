對媽媽來說，暑假根本不是假期，孩子不用上學，有大把時間需要填滿。

夏天游泳最好，暑假一定要上游泳課，且一定是最早的那班。人少品質好，時間早水質好，早起也可以把生活作息釘在起碼的規律上。

上完游泳課回到家不到九點半，很多「功課」便可在午餐前完成。吃過午飯睡個舒服的午覺，接下來練琴，如此每天該做的事大概就都「打勾」了。看看時間，差不多就是平常的放學時刻。

游泳課一期六天，他上他的課，我游我的泳。一開始有點慌亂，兩天後慢慢摸索出最佳的換裝、下水、沖洗步驟。結論是衣服、泳具、盥洗用品應分成三袋，衣服那袋毛巾放最上面，再來是內著、衣褲，因為要先把身體擦乾，因為要先穿裡面才能套外面，而上衣一定要穿，但裙褲可以等出淋浴間再說，這樣就不怕沾濕下擺。

再過一天，換泳衣前知道先去上廁所，省去憋忍的負擔，也不怕沖水聲勾引生理反應，由內而外乾乾淨淨地下水。再過幾天，什麼時間出門、走哪條路、如何配速紅綠燈號，停車場最短繞行路徑都有了安排；甚至還會拿捏沖澡時機好錯開上下課人潮，否則晚幾分鐘停車費就要多跳一級。

就在一切進入最佳狀態、最順排程時，一期六天的游泳課也差不多要結束了。

好像，每次暑假結束時也是這樣的感覺。才正上手，就要結束。