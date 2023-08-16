橙淨／我是鮮蝦熱狗！

某天早上起床，盥洗換裝好的大女兒等著我拿梳子和髮飾幫她綁頭髮，準備去上幼兒園。

原本在客廳走來走去的大女兒突然屈身平躺在地墊、雙手貼著大腿，做出滾來滾去的動作。

見著這一幕，我問她：「妳是不是沒睡飽呢？」女兒回答：「我是熱狗，好吃的熱狗。」我瞬間會心一笑，原來她是在演超商餐台上熱騰騰滾動的熱狗呀！

被勾起表演慾望的我，立馬融入女兒的劇情，扮起顧客詢問：「請問妳是什麼口味的熱狗呢？」女兒愈滾愈起勁，邊滾邊說：「我是鮮蝦口味的熱狗！」

我靈光乍現，是不是該好好研究「鮮蝦與熱狗」的料理組合，好滿足女兒的味蕾。