吳妮民／旅途上的鰻魚飯

「那瞬間，我虔心想著，如果今天的旅程有什麼美妙的峰終時刻的話，現在就是了。」

文／吳妮民

夏天是適合吃鰻魚飯的季節。剛剛過去的土用丑之日，就是鼓勵夏季消費鰻魚的最佳商業例證。鰻魚飯帶著某種氣質——它是簡淨的，僅只米飯和蒲燒魚片，往往沒有多餘配菜，絕不過分矜貴；然而，也不會是可以被等閒視之的——有了鰻魚飯，這餐就不算被怠慢。

我的鰻魚飯記憶常在旅途中。好幾年前到奈良，傍晚行經近鐵奈良車站附近的三條通，被炭烤味吸引，遂走進「うなぎの川はら」專賣店。這家烤鰻特色是酥香，咬下瞬間，我對那外緣焦酥的口感驚豔不已，至今深深回味，唯一遺憾的，是鰻魚的分量實在點太少了。

從此，遇上吃鰻魚飯的機會，盡往大的分量點，三重鰻、五重鰻，愈多重愈好。

後來去廣島，打聽到一間百年穴子飯在宮島渡船口，便抱定主意要去。穴子又稱星鰻，和鰻魚其實不是同樣東西，但因吃起來類似，這裡姑且廣義地並陳。老店名喚「上野商店」，晚餐時間許多人前來外帶，我也買了個穴子便當，提拎著坐上路面電車，暮色中呼吸著廣島市民下班的疲憊氣息，晃啊晃地回到旅館。穴子飯冷食也不要緊，掀開便當蓋，只見滿滿穴子魚鋪蓋其上，醬汁浸透的飯吃來竟有點熟悉油飯的滋味，這味道，也就成了廣島印象之一。

廣島上野商店穴子便當。（圖／吳妮民提供）

今年夏天我去了柳川，九州著名的水鄉，同時是鰻魚的產地，鰻魚飯店家就位於遊船的終點。於是在歷經七十分鐘陽光熾烈的河上觀光後，我帶著近似中暑的體感和犒賞自己的心情，走進安政年間開業的蒸籠鰻魚飯老舖「若松屋」。當揭開店家送上的紅漆蓋時，整整四片蒲燒鰻魚和嫩黃蛋絲甫被蒸透的香氣便隨水汽漫出；接下來我舉起筷子，將筷尖巍巍拈起的鰻魚及熱飯送入口中——那瞬間，我虔心想著，如果今天的旅程有什麼美妙的峰終時刻的話，現在就是了。

果然，夏天是適合吃鰻魚飯的季節。

柳川若松屋蒸籠鰻魚飯。（圖／吳妮民提供）

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作者簡介 作家吳妮民。（圖／吳妮民提供） 吳妮民 週一到週五是家庭醫學專科醫師，週末是寫作者。 曾獲林榮三文學獎、時報文學獎、梁實秋文學獎、臺北文學獎等，著有散文集《私房藥》（聯合文學，2012）、《暮至臺北車停未》（有鹿文化，2015），及《小毛病》（有鹿文化，2021）。

書名：小毛病

作家：吳妮民

出版社：有鹿文化

出版時間：2021-03-19

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