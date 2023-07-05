張瑜鳳／一條街，三碗麵

聯合新聞網／ 張瑜鳳
台北泉州街上的「林家乾麵」。（圖／張瑜鳳提供）
台北泉州街上的「林家乾麵」。（圖／張瑜鳳提供）

「友直友諒友多聞的三人，卻無法常常碰面吃麵。

林家乾麵，是我一個人的武林。」

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高中時期，放學後，從重慶南路左轉寧波西街，熱氣蒸騰的包子籠冒出的白煙，像是大海中的漁網，把飢腸轆轆的我們，撈進店裡。

印有指紋的水餃在盤子裡，圓滾滾滑溜溜，像是調皮的小白海豚，趕快用湯匙加上筷子捕捉，稍稍滑過醬油碟，來不及染色，就算舌頭牙齦會被燙到，大口吸氣也要嚼吞這思念一整天的美味。偶爾點一盤三鮮炒麵犒賞自己，珍貴的蝦仁一定留到最後才入肚，雖然有點在意隔桌的鄰校男生，但是填飽肚子比較重要，爸爸媽媽老師都說，上大學再談戀愛！

三四十年之後，我走過四海包子店的門口，老闆穿著白色的汗衫，廚房餐桌來回奔波，勤勞有勁；闆娘在門口，一手握皮一手挖餡，包子的嘴尖折痕一個也沒少。很感謝他們餵養了我們這一個世代，當時專心讀書的我們，等待聯考翻身，期待鯉魚躍過龍門。

江浙四海點心（包子店）的店門口。（圖／張瑜鳳提供）

四海包子的三鮮炒麵、水餃和餛飩湯。（圖／張瑜鳳提供）

經過重重考試，工作地點一樣在重慶南路。假日加班是常態，進辦公室之前，要給自己一點鼓舞，在重慶南路右轉南海路、再左轉泉州街。酷酷的老闆（一樣穿著白色汗衫）站在煮麵大爐前，指揮家般的甩動網杓、瀝乾、裝碗。我隔著氤雲熱氣，跟他點點頭，舉個手指，他轉頭抬起下巴，旁邊勤快的阿姨馬上覆誦：小乾、綜合湯。

走到小菜櫃之前，選擇困難。一個人能吃幾道小菜？我常感嘆三人吃麵是最好的安排：各人一碗麵，乾湯隨己意，小菜四五碟，口口都滿意。

友直友諒友多聞的三人，卻無法常常碰面吃麵。林家乾麵，是我一個人的武林。

加班夜歸，家人好心地留一盤菜尾在桌上，有時是半碟青菜、有時是三片鴨胸。此時，最適合煮一碗泡麵，加個蛋。在靜靜入睡的鼾聲中，細細地一口一口，填滿耗盡的心與胃。

一條街，三碗麵，串連了我的青春歲月。

自煮泡麵。（圖／張瑜鳳提供）

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作者簡介

作家張瑜鳳。

張瑜鳳

章魚法官，斜槓作家，多重角色，27年仍然感到困惑的審判工作，25年柴米油鹽偶爾吵著要離婚的太太，20年膽戰心驚持續學習的媽媽，縱使有八隻腳也忙不過來。

心境的轉換，全然依賴一次次獨自潛入文字的海。無法解決的人性難題，企圖在小說中找到解答；不能選擇的道德困境，妄想在詩文中獲得自由。希望能從根做起，推廣法律普及教育。

著有《章魚法官來說法：法律原來可以這麼容易懂！法官媽媽+律師爸爸給孩子的33堂實用法學素養課》、《章魚法官的家庭法學課：法官媽媽＋律師爸爸＋搞笑兒女的「法律家庭生活幽默劇」》。

書名：《章魚法官的家庭法學課：法官媽媽＋律師爸爸＋搞笑兒女的「法律家庭生活幽默劇」》
作者：張瑜鳳
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2023-07-01

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