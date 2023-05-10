劉昭儀／孩子氣的飯糰

「用當令的在地食材，在山區有限的來源中，盡可能的變化出簡單又好吃的料理。」

文／劉昭儀

這幾年都在山區陪伴孩子，教他們認識食材、料理食物，讓山上的孩子可以學會更健康、有品質的餵養自己、照顧家人。

我總是喜歡用當令的在地食材，在山區有限的來源中，盡可能的變化出簡單又好吃的料理；比如最近教大家做飯糰，可以利用家中現有的材料，在最短時間內變出的趣味小點心，放學回家後可以先讓自己和弟妹，一起滿足成長中永遠的好胃口！

首先要有煮好的飯，冰箱的剩飯也可以，先拿到電鍋稍微加熱後放涼，總之是不要燙手的溫度，然後準備一小碗飲用水，接著就可以一起做飯糰囉！

第一款是「鬆一鬆飯糰」，雙手掌心沾溼（飲用水），先抓一些米飯放在掌心，然後在米飯上放上一些肉鬆，肉鬆上再覆蓋些米飯，雙手緊握，開始按壓，將有黏性的米飯捏成圓球形，再把飯球放在鋪了香鬆的盤子上滾一滾，圓形的米飯糰穿上一層香鬆外衣，「鬆一鬆飯糰」就完成了！

第二款是「喇一喇飯糰」，先找找冰箱裡的各色食材，比如（黃）玉米粒、（綠）小黃瓜丁、（淺咖啡）菜脯、（粉紅）火腿丁（當然都可以用其他現有的食材取代），再淋點美乃滋（也有孩子喜歡番茄醬），然後把所有食材跟米飯混合拌勻喇一喇……記得還是要把雙手掌心用水沾濕喔！從中抓出適量，一樣雙手緊握捏成球狀，「喇一喇飯團」也成功了！

兩款超簡單飯糰，其實是我常常在早上緊湊有限的時間裡，做給兒子吃的早餐；有時嘴饞，他也會自己做。其實所有的孩子都一樣，趣味簡單又可以動手做，就是最美味又充滿愛的料理！

喇一喇飯糰。（圖／劉昭儀 提供）

（圖／劉昭儀 提供）

● 品嚐更多作家私藏好味道：「作家餐桌」邀你一起上座啖美食

作者簡介 《我的渣男與逆女》作者劉昭儀。記者沈昱嘉／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 劉昭儀 水牛書店、我愛你學田市集負責人。 全年無休的「阿木」，白天在書店與產地間穿梭，並打理店內大小事；還要固定到山上的小學，陪伴、教導原住民的孩子，認識食材、學做料理；到了傍晚，瞬間變身成為「羅氏三害」的專屬主廚，為家人料理充滿愛的晚餐或便當。 時常在臉書上，以幽默的文字分享日常：包括與兒女之間的趣事、從產地到餐桌的家常菜色、以及個人的生活態度與價值觀，以「阿木界的諧星」受到矚目（並沒有）！

書名：《我的渣男與逆女：教養苦海浮沉記》 作者：劉昭儀 出版社：時報出版 出版時間：2021年7月2日

關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。