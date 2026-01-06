李羚榛／【作家有毛病】黑貓的屁屁哲學

Q：小羊醫師好，我家十一歲黑貓如廁後都不會埋，上完廁所就用噴射的方式跳出去，然後快樂地在家衝來衝去。有時候軟便沾得到處都是，或是直接坐在地上磨屁股……反觀另一隻二十歲老貓，上完廁所都很優雅地為自己清潔。樂天的黑貓個性很好，但是衛生一點，全家生活品質會更好，人類還可以做些什麼？（哭笑不得的騷夏）

A：親愛的騷夏，謝謝您在專欄的第一問就提出這麼充滿氣味與哲學的問題。

我覺得，上廁所對所有動物來說，都是件很奇妙的事。像我們人類，花了幾千年的時間，才從蹲在地上如廁，進化到邊上邊滑手機，還有免治馬桶幫忙洗屁屁。

我媽說她小時候住鄉下，那個年代沒有馬桶這種好物，全靠屋外的一個大坑，上面鋪著長長的木板，解決全家人的大事。老人家會叮囑，要小心坑裡的老鼠和蛇，而且如廁一定要站好，不然會掉下去。也因此，我媽至今上完廁所都會火速離開，養成不逗留的習慣。

我想，那個年代的人，可能比今日的你我，更接近其他動物的生命節奏。也只有在這麼原始的環境背景下，我們才會發現，排泄是這麼高度脆弱又需要當心的時刻。

在野外，許多動物排泄都需暫停動作、彎曲微蹲。這種姿勢不但限制了動物的視野，也讓牠們難以逃命。而排泄物所留下的明顯氣味，又會暴露位置，因此讓許多小型貓科動物選擇將排泄物埋好埋滿，迅速離開現場，以免被發現。

有趣的是，在野外的犬科動物完全不同，比如野犬會選在高處排泄，藉此將氣味飄得更遠。許多大型掠食者，像是《獅子王》裡的辛巴，會原地留下糞便不掩埋，讓牠的氣味作為宣示領域的標記。另外還有犀牛會在固定的地點重複排泄，以做出一座座糞堆，維持領域及交換個體訊息。

話說回來，多數的家貓，的確在排便之後會有些「儀式」，像是回頭聞一聞味道再撥砂掩埋，最後離開砂盆找個地方好好清潔。

您的黑貓會「向前噴射」離開砂盆，儘管目前沒有明確的科學研究，但有些專家推測，這種行為可能源於排便時肛門處的神經被刺激，產生類似的解放快感。或許也因如此，牠就順勢不埋便便了。

不過，貓的屁屁哲學，還是沒有這麼簡單。

許多患有長期腹瀉、軟便的貓咪，會在排泄完，當砂盆一下子變得臭烘烘時加速離開現場。同樣的，這些貓咪會因排便不適，產生情緒上的波動，也會因砂盆清潔度，影響埋便意願。這部分，還需請您仔細觀察黑貓的腸道作息與便便狀態。

說到這，文中提到另一隻老貓會仔細清理，這是否代表黑貓的衛生習慣有問題呢？

以人類而言，衛生習慣有一些標準和方法，像我家小孩現在洗手，還會喃喃默念「內外夾弓大立腕」的七字口訣。那貓界呢？的確沒有什麼「上上廁所舔屁屁」的口訣。從動物行為學的角度來看，牠們是否會清潔自己的屁屁，往往與牠們的生存策略相關。

例如多數的狗狗在排泄完並不會清理屁屁，這是因為犬科動物在外討生活，不以掩蓋自己的存在為優先，而是善用合作與耐力來追蹤獵物，甚至會透過排泄物的氣味強化同種間的社交。但是，小型貓科動物就不太一樣了。身為動物界響亮的獨立狩獵者，牠們講究行蹤的隱匿性，所以會舔淨屁屁，刻意將氣味抹去。

您有沒有發現，貓咪的屁屁哲學實際上與動物的「存在感調控」，十分相關。

在台灣，家裡的貓咪多數不會外出，不需要時時隱藏自己的蹤跡。所以家貓的年紀、氣質、學習能力、健康狀態、多貓間的相處狀態與成長環境，才是影響牠清潔行為傾向的因素。而舔屁屁這件事，實在也是個物理難題，您如果有興趣，不妨試著模仿貓咪做一下，才會發現牠們有夠軟Ｑ。因為這姿勢需微微地抬起後腳，甚至還要把身體旋轉到特定角度，才能成功地支撐起後肢。因此，如果貓咪太胖、關節不好或口腔有問題，那麼便會限制牠們的清潔能力。

說了這麼多，還請騷夏放下一萬個心，您的黑貓不是沒有衛生觀念，也不是超級懶惰蟲，牠只是用自己的方式傳達出身心狀態。

我建議觀察貓咪肛門是否有紅腫、皮膚異狀，並與家庭獸醫師諮詢，完整地評估貓咪的健康與飲食。同時，也可以用濕紙巾輕輕壓拭黑貓的肛門區域，並搭配美味零食獎勵，建立正向聯想，以免牠下次看到紙巾，就開始玩起躲貓貓遊戲。

最後，感謝騷夏問了個好問題，讓我們有機會一窺黑貓的屁屁之道。

深受大家喜愛的動物行為學醫師李羚榛（小羊醫師），在繽紛版推出新專欄「作家有『毛』病」。這一次，她將試著解決作家們心中的毛孩疑惑，尤其是貓狗的迷惑行為。