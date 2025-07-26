晴天／換他念故事給我聽

聯合報／ 文／晴天

新冠疫情肆虐的那年，每天都焦慮地進行高規格防疫，總算暫時把疫情擋在家門外，但乳癌卻悄悄地找上我。

在問了一千遍：「為什麼是我？」又哭了無數次後，想到兩個年幼的孩子，只能擦乾眼淚，逼自己打起精神面對。

化療期間，身體抵抗力低下，又遇上疫情造成全台大停學，只好選擇自炊以降低染疫風險。體力不濟，我簡單張羅完自己與孩子的三餐，通常就半癱軟在床上。多虧小五的兒子利用線上課的空檔，幫著照顧小二的妹妹，那時躺在床上半睡半醒，常聽到兒子說：「你不要去吵媽媽，等哥哥下課就陪你玩。」

每晚臨睡前，兒子搬來小椅子坐在床邊：「媽媽，我念故事給你聽。」然後一字一句讀著《西遊記》，如同他孩提時，我為他說故事一樣。這樣微小而溫暖的甜蜜，化解了心頭的苦澀。

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