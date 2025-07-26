晴天／換他念故事給我聽
新冠疫情肆虐的那年，每天都焦慮地進行高規格防疫，總算暫時把疫情擋在家門外，但乳癌卻悄悄地找上我。
在問了一千遍：「為什麼是我？」又哭了無數次後，想到兩個年幼的孩子，只能擦乾眼淚，逼自己打起精神面對。
化療期間，身體抵抗力低下，又遇上疫情造成全台大停學，只好選擇自炊以降低染疫風險。體力不濟，我簡單張羅完自己與孩子的三餐，通常就半癱軟在床上。多虧小五的兒子利用線上課的空檔，幫著照顧小二的妹妹，那時躺在床上半睡半醒，常聽到兒子說：「你不要去吵媽媽，等哥哥下課就陪你玩。」
每晚臨睡前，兒子搬來小椅子坐在床邊：「媽媽，我念故事給你聽。」然後一字一句讀著《西遊記》，如同他孩提時，我為他說故事一樣。這樣微小而溫暖的甜蜜，化解了心頭的苦澀。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言