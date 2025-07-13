管樂節，和友人去公園露天音樂台欣賞演出，朋友看出我心神不寧，我誠實回答，這公園，十年沒來了，但十年前，曾天天用輪椅推著先母來這裡散步。先母去世那年母親節，我結束文化中心的下午場演出，立刻飛奔回去，頂著三十幾度豔陽，推著輪椅經過這個公園，去餐廳慶祝母親節。家母仙去後，我一步也不曾再跨進這裡。

朋友聽後，提起他因為一些因素，多年不回故鄉、不和家裡講話，但接到電話說母親突然過世，他仍必須回去處理。那一天，故鄉好些已淡忘的人來告訴他，「你媽是好人！」他抱著一箱箱遺物要捐出去，途經路旁行道樹，樹葉灑下閃爍光影，忽然覺得母親無所不在，往事已遠。

此時天上白雲聚了又散，公園樹下吊著一串串豔麗黃花，是輪椅上的家母與我曾熟悉的景致，而再熱鬧的花開，都將是無聲的告別，我覺得心中暖暖的，有一朵花苞輕輕綻放。