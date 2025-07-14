鍾育霖／鑰匙轉動的聲音

我對於鑰匙轉動的聲音極為敏感。隔著門，傳來咖啷咖啷的聲響，那表示掩蓋壞事的時間只剩幾秒。

小時候的我喜歡看家，只要一輪到我看家，能做的壞事就多了。電視隨我看，冷氣隨我開，平常藏起來的任天堂也是玩到爽。青春期能做的壞事就更多了，對於鑰匙轉動的聲音也轉換成恐懼，但那種刺激的感覺我總是戒不掉。

今天，收拾家裡，找到了備用鑰匙，那原本是屬於母親的，然而母親早已不在。

有多久沒聽到鑰匙轉動的聲音了呢？十年有了吧？原來要有個家，才能聽得到如此奢侈的聲音。

極力回想那個鑰匙轉動的聲音，但發現，我怎樣也記不清了。