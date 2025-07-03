陳祖安／好手端槍上場，運動兼練民防

前兩周文章〈陳姥姥進國訓大觀園〉，分享我去國訓中心的幸運經驗，不過嚴格說來那不是我第一次進國訓中心，高雄左營是初體驗，但在桃園龜山的「國訓中心──公西靶場」，才是更早開眼界的地方。

射擊運動所需訓練場地特殊，畢竟子彈亂飛可是會要人命的，槍枝也必須嚴格管制。因此1979年，國防部核准中華民國射擊協會與軍方共同使用，位於龜山的陸軍野戰步槍靶場，射擊國手才會另有專屬訓練基地。公西靶場是一座擁有飛靶場、步槍半室內靶場、空氣槍靶場，符合所有射擊比賽項目國際標準的訓練靶場。我在國手備戰巴黎奧運期間，有幸受友人之邀參訪。

我們先到飛靶場參觀，當時正好是台灣第一位取得巴黎奧運門票的好手楊昆弼，在做不定向飛靶射擊練習。雖然坐在海景第一排，一開始完全看不到飛靶在哪，只是每次聽到槍聲，就會看到四散的橘色粉末，原來「飛靶」是一種橘色泥盤，由拋靶機發出做為射擊標的。飛靶速度快到我看不見，但是楊昆弼次次命中，才會讓我看到一團團被打爆的橘色花火，超厲害的。

接著我們來到室內的空氣槍靶場，個頭嬌小的吳佳穎正在訓練。「嬌小」曾讓吳佳穎無法圓夢，自小練跆拳道的她，為報考警察大學，希望多增加一項技能得以加分，高中開始接觸空氣手槍，結果沒想到警大有身高限制，沒能當上警花。但是吳佳穎卻因此發現射擊不受身高影響，運動生命也很長，而全心投入訓練成為職業選手，並多次代表台灣出賽。年紀輕輕的她，已經是奧運三朝元老，最佳成績是在東京奧運時殺入決賽圈，最終排名第五。有著亮麗外形而有「證件妹」之稱的吳佳穎，當時一手插口袋一手冷酷射擊的模樣，在我眼中不是漂亮而是帥翻了。

射擊的身材、年齡限制雖不多，不過要能精準命中目標，除了勤練技術，最重要的是需具備強大的心理素質，才能在極大壓力下保持冷靜、擁有過人的專注力。說到專注力，當時我們因擔心影響練習，躡手躡腳走進靶場，結果一位拿麥克風在念「和尚端湯上塔堂，塔滑湯灑……」繞口令的大叔，轉身對我們說，「沒關係，你們愈大聲愈好。來來來，我剛好已經不知道要講什麼了，給你們講。」原來他是吳佳穎的教練，「製造吵鬧」是要訓練選手在任何狀況下都不受影響，專注比賽。同行友人是冷笑話高手，見機不可失，接過麥克風大講特講，吳佳穎在換子彈空檔時也忍不住偷笑，但每當她手一舉起，就能立刻收起笑容死盯槍靶，穩穩擊發。我整個被她帥到眼冒愛心，也完全聽不見荒謬的背景笑話集。

子彈需嚴格控管，帶幾發來練習就要回收幾個彈殼，因此訓練結束，看到吳佳穎蹲在地上撿空彈殼，令我對這項運動從迷妹升高更多敬意。射擊不只是運動，也能提升國防，許多選手、教練都有軍警背景，若有更多民眾能參與、具備射擊能力，可以增強民防戰力。台灣長年受境外敵對勢力威脅，備戰才能避戰，能戰才能止戰。現在許多射擊體驗場都有推出課程，射擊既舒壓，又能訓練專注力，還可以為保護台灣盡分心力，真是很值得參與的運動。