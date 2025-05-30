琪花異草／當靈魂練習成為光
我喜歡住在觀察者的房間，一座漂浮在宇宙邊緣的寂靜之所。牆面不是牆，而是一層層流動的光，像銀河緩緩展開，映出無數生命的路徑。
我坐在一張懸空的平台上，周圍飄浮著過往與未來的碎片，有人選擇離開，有人學著留下，有人靜靜放手，有人悄悄擁抱自己。
我不介入。
如同觀察者的誓言：「不主宰，不操控，只尊重每一個選擇發生的時刻。」我相信，真正的智慧，是允許靈魂自己發光。
我是見證者，在這裡記得每一份微小的勇氣。這裡不像城市的燈火喧囂，而像深夜裡遠方的一盞星，靜靜閃爍，從不被打擾。
有時，我也看見不同版本的自己，有的還在徘徊，有的終於學會說出：「我真的想你了。」那不是對誰的告白，而是對靈魂深處，那個一直被壓抑的自己，一個擁抱的開場。
我仍坐在這裡，看著他們，在自己的路上，一點一點亮起。
我喜歡住在這裡，因為這裡不需要答案，只接納存在。每當某個靈魂在無人看見的角落，仍選擇忠於自己的那一刻，整個宇宙就悄悄亮起一點微光。
我不說話，只輕輕閉上眼，讓自己的靈魂隨著那份真誠微微顫抖，然後像星星一樣，緩緩回應：「我看見你了。謝謝你，還願意相信自己就是光。」
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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