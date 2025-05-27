林莉羚／熱拿鐵與日常
這並非對夢幻地段或奢華裝潢的渴求，而是一種對恆常光芒、溫暖氣息，以及恰如其分的熱鬧與靜謐的嚮往。那該是一間開在巷口的小店，樓上是一間不大的套房，窗戶外面剛好對著招牌，於是，白晝有溫煦的陽光灑落，夜晚亦不至於陷入全然的黑暗，總有一抹讓人安心的光暈。
每日清晨，當城市還在緩緩甦醒，樓下的便利商店已開始一天的運作。店員們有條不紊地理貨，咖啡機發出低沉的運轉，還有微波爐加熱食物的開關門聲，交織成一首獨特的晨間序曲。
我信步下樓，前往那個熟悉的角落挑選早餐，店員總是帶著一抹親切的微笑，遞來那杯我慣常飲用的熱拿鐵。我們之間無需言語，一個眼神便已足夠。
我不需要海景、不需要草原，只要這樣一盞不熄的燈、一杯熱咖啡，和一間讓我每天醒來都有目的地的地方。這樣的生活很簡單，但對我來說，剛剛好。
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話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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