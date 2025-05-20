畢珍麗／我們要結婚了

車廂像飛進了一群放風的麻雀，我們四個老姊妹一見面就嘰嘰喳喳，爭取時間地講個沒完。大夥約在捷運站碰面，一起出發去禮服店，這年頭願意結婚的年輕人不多，能喝喜酒是多麼開心的事呀。

出捷運站邊找地址，邊繼續搶著說話，好像說慢了會挨打，或是在家都沒人跟我們講話，連擦身而過的路人也忍不住投來疑惑的眼神。

兩點半準時站在店門口，透過大片玻璃櫥窗，繽紛亮麗的禮服正向我們招手。消失的少女魂就要被勾了出來，當時我們臉上的表情應該很美很甜很夢幻吧。

爸媽遠行後，期待許久終於迎來親人的喜事，如果媽媽還在，應該也會同行。記得么妹結婚，媽媽選了件紅色軟緞禮服，試穿時一直說可惜胖了點，我們摸她的肚子：「對不起，都是我們害的。」她被我們逗得呵呵笑。

這次是六妹的兒子結婚，為了在婚禮當天有絕佳狀態，她已經執行瘦身計畫幾個月，小腹明顯小不少，人顯得年輕也精神許多，連個子都像長高了。

我們幾乎篩選了每件禮服，一面找一面評論：這件顏色好但太露、紅色會搶新娘的風采、質料太軟不適合、這銀色裝飾雖然亮眼但底色嫌太暗、粉紅色太嫩不適合……

試衣間被我們掛了數件值得試的禮服，穿好第一件拉開布幔，我們哇哇叫，果然努力有成果。六妹套上亮亮的高跟鞋，鏡前一照，脫口而出：「怎麼好像我要結婚喔。」店員也忍不住笑了。

接下來每次試穿總有熱鬧的笑點，我們急著給出評論與理由，店員在一旁頻頻點頭：「妳這幾位姊姊軍師很專業喔。」這當然，雖然我們都只結過一次婚，參加過的婚禮可不在少數。

經專業店員讚賞，我們把眼睛擦得更雪亮，說得更細也更精準。六妹換衣時，三人講述起自身喜宴要穿的衣服，講得興奮忘情，等她拉開簾子，還得撒嬌喊我們：「喂，姊姊們趕緊幫我看啦。」

終於選定一件淺藍色有亮片珠花、胸口裝飾薄紗又不會太露、有些挺度的紗裙，這件絕對是全店最適合六妹當婆婆那天穿的禮服，我們滿意極了。

我說起我當婆婆那天，是買布自己做禮服，還用剩下的布料做別致的提包。四妹仰著臉，說她兒子結婚時為了難得的機會，刻意選了兩件禮服，跟她媳婦一樣，席間還去換裝哩。五妹的大兒子因為疫情沒辦婚禮，小兒子應該快有好消息，今天算是見習生。

六妹說大喜之日要請我當媒人。難得的喜宴，我可得好好準備一身新行頭，心裡雀躍盤算著，嘴角不由自主向上提。

辦妥大事，推開店門，掏出手機在禮服店門口來張手比愛心的合照，若母親在天國看到這一切，心裡一定很安慰。事後回看照片裡蕩漾的歡樂笑意，眉宇間流露的喜悅，愈看愈感覺像是我們要結婚了！