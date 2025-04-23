樓下學姊／約會經濟學

網友約我見面，說詞是：「我們見個面吧，我請妳吃飯。」

人家說要請吃飯欸，就真的去白吃白喝嗎？

我連忙諮詢我的戀愛顧問團。眾姊妹們一致勸我不要小家子氣，一頓飯而已，如果談得來，下次回請就是了。

那，如果談不來呢？

我堅持要付，他也堅持不讓

該不該讓異性請吃飯，是我莫大的難題。

秉持庭訓，自己的帳自己付，無論喜不喜歡對方，人情債萬萬不可欠。「吃人的嘴軟，如果將來有個什麼，不要留下把柄給人家說嘴。」母親說。幾百元不是大錢，但白吃一頓，最後被對方上PTT罵成「吃飯不付錢的乞丐」，實在划不來。

但我也有過反面案例。有個已婚男同學，在多年後的同學會忽然笑著說：「當年我曾經想過要追妳，可是每次請妳吃飯妳都堅持自己付，我猜妳大概對我沒意思，就打退堂鼓了。」當時我對他沒有惡感，約略是個他積極點，我也會認真考慮的狀態，誰知道兩人乾柴烈火還沒點起來，就被我付錢潑熄了。

有些男性自幼秉持的庭訓和我等女孩不一樣：男子漢大丈夫，要有氣魄，要紳士，要照顧女性。美國學校畢業的友人就說：「宴席間沒有讓女生出錢的道理。」我堅持要付，他也堅持不讓，氣氛當場微妙了起來。

更微妙的是，堅持付帳的女生也會助長「喜歡你，就是讓你付錢」這個潛規則。看過一則臉書貼文：初次約會，女子堅持付帳，男子客氣地說：「下次妳回請就好。」女方立刻接口：「就是不想要有下一次啊。」

這則貼文上千人按讚，而我們這種平權主義的人就為難了：我不過想好好付自己的飯錢，怎麼變得這麼難？

後來，我終於琢磨出解套方法。

男性願意付帳，或許只是想表達善意。就像請朋友來家裡吃飯，對方不該掃興問：「食材費多少？工錢多少？我們AA吧。」被招待的人，只要心懷感激說聲「謝謝」就好了。

但男女交友，只說謝謝，還是有可能被鄉民說成「乞丐」。想我們去朋友家拜訪，多少還是會帶伴手禮──社會學家馬塞爾·莫斯的《禮物》中說的，光是挑選禮物、包裝並贈送，就足以表達對關係的重視了。

於是，我決定用「帶禮物」來表誠意，避免關係淪為「施與受」，而是「主與客」。我不是乞丐，而且我重視這次會面。

把握挑選原則，送禮進可攻退可守

那麼，禮物該怎麼挑？我訂下幾個原則：

一、可食用：現階段只是初步認識，還不用積極表達用心，而食物就是個好選擇，適用於還未定義的普通關係。它只是個小玩意，不會慎重到太沉重；也不像具有明確個人特色的香水、領帶，容易讓對方會錯意。

二、可常溫保存：從買禮物到進餐廳，時間不算短，蛋糕、冰淇淋之類點心，不僅要大費周章準備保冰袋。如果對方不喜歡，要轉送也有時間壓力，反而添麻煩。

三、來自特色小店或者知名品牌：最好是家附近的特色小店，網路上大家都說好吃，偶爾會缺貨，但不至於大排長龍的。特色小店顯示品味與用心，還可以作為談資。其次是知名品牌，如連鎖咖啡店、甜甜圈店，安全不失禮。

四、價格與預計餐費差不多：見過世面的友人說：「有錢人請客，回禮十分之一就好；財力相當的，回禮至少一半。」但我還是願意相信平權的意義，有時甚至會選價格略高的禮物，以免占人便宜。

五、自己一定要喜歡。

和網友見面後幾天，來我房間聽約會心得的友人問：「可以理解最後一條，但為什麼特地列為要點？」

「因為送不送還要看狀況。」我說：「舉例來說，如果對方請客了，那就一定要送；對方讓妳各付各的，但妳頗喜歡他，可以當場拿出來一起吃掉，既表達善意，又增加相處的時間。」

「那如果對方讓妳付帳，妳又不喜歡他呢？」

我從零食櫃裡拿出家附近知名蛋糕店的達克瓦茲，笑著說：「喔，那就便宜妳啦！」