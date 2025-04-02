之前朋友聊到德國火車總是不準時，以我個人去年在德國駐村一個月的經驗來說，此話並不完全正確，為避免版上有德國友人看了不開心，先說明一下，根據當地朋友的說法，去年德國鐵路全面翻修中，所以常會出現浮動性調整，或許因此狀況比較多。

由於我的行程必須橫跨許多城市，所有的交通又仰賴鐵路，我實際的經驗是，德國火車不是不準時，而是會消失，讓你在月台上等了半天之後，突然那個班次就取消了不見了。另外，火車來了也常常找不到車廂號碼，因為車廂外該標示的LED突然關了，就連陪我上月台的德國朋友也一頭霧水。然而，上對了車也不一定到達目的地，我就曾搭上從法蘭克福通往「柏林」的列車，結果改道開至「柏林東站」──兩地相隔半小時車程。但最刺激的，是上對了車、找對了座位號碼，才坐下來不久，列車長忽然公告車廂改了車號，讓不同車廂的乘客大風吹！

記得有一回，我們跟著文化部同仁與駐德大使前往法蘭克福書展（與在地長官搭火車應該十拿九穩），柏林火車站很大，我們早早在預定的十二月台集合，等著電動看版翻到即將到來的班次。這時，有一對中國老夫妻，是那種完全不會使用導航的老人家，無頭蒼蠅般地拿著車票到處問人，看起來英文也不太靈光。咱們文化部同仁見狀上前幫忙，指引他們穿越到對面十四月台，兩老道謝之後，速速爬樓梯下去。此時，電動看版翻出的列車通告，竟更改了月台。這下我們得轉到背對方向的十一月台去，大家七手八腳拉行李，重新排了隊，順利搭上火車。

讚嘆駐外同仁眼明手快的同時，我發現我們原來的十二月台讓給了老夫妻那班列車，那兩老急匆匆下樓梯的身影頓時在腦袋裡浮現。他們後來有搭上車嗎？這對我而言一直是個謎。