Hazel／宮鬥，宮逗

新年期間，我們台灣網民近年有一項傳統：齊聚線上收看古裝劇《後宮甄嬛傳》馬拉松式直播。該劇自從十三年前播出後席捲整個中文圈，也繼瓊瑤名劇《還珠格格》後再度帶動一波清宮熱潮。

《甄》劇情節雖精采，但戲劇畢竟是戲劇，設定總有虛構之處；因其過於膾炙人口，也造成許多宮廷規矩被謬傳。最常見的誤會，大概就是嬪妃侍寢了──女子們似乎總在盼望皇上晚間駕臨。實際上，紫禁城乃真正的「宮規森嚴」，清代皇帝並不能留宿於東西十二宮，但凡想臨幸哪位妾室，只能透過翻敬事房遞上來的綠頭牌傳召。不過戲劇沒演的是，其實皇帝大白天見宗親，也一樣要「翻牌子」，只不過翻的是紅頭牌。

被翻到的女子，待遇也並非廣為流傳的「春捲式」送上龍榻──清朝皇帝其實頗為尊重女性，不會用荒謬的規矩糟蹋人，試想那些可都是皇子的母親，難道要讓未來的皇太后這般受辱嗎？

整個翻牌子的流程其實都很像打卡上班：每天傍晚，後宮妃妾會固定聚在養心殿集合，被翻到的人便展開當天的一條龍服務：先陪皇帝吃晚餐、說說話，培養一下情緒，夜間熄了燈才侍寢。等重頭戲開始，發生的事情也不太香豔，因為妃嬪全程不可發出聲音，並且只能平躺在床，就算有多少「狐媚功夫」也很難施展。假如皇帝那天沒心情翻牌子，或者沒被翻到的眾人則是會「叫散」，下班回自己宮裡吃飯休息，丈夫絕不可能突然造訪。

細究起來，皇帝的夜生活似乎挺乏味的，難道沒有例外嗎？作為正妻的皇后總算有一點特權：每年除夕、大年初一、初二三天，可讓皇帝留宿；平時她也不必參加翻牌子，丈夫想見妻子，直接請來就行了。

也因為紫禁城規矩多，清代皇帝特別愛去行宮，又是圍獵、又是避暑，藉口五花八門，例如道光皇帝曾一年竟有三百天都待在圓明園。只要不在宮裡，皇帝就可以隨意和妻妾過夜。

不過這並非代表皇帝能為所欲為，事實上後宮真正的管理者乃是皇后，並且為了維護夫妻關係，皇帝一般情況下很少插手正妻的決策。誰的綠頭牌能不能擺出來、昨夜召幸了誰、幸了多久，諸般事務都會交由皇后確認；倘若有違祖制，負責的太監便要挨打。甚至皇帝本人也得受皇后管轄，要是放縱太過，是得聽老婆數落的。相傳咸豐帝曾因過度寵幸當時的愛妾慈禧，一連數日竟躲在房裡不上朝。嫡妻慈安皇后知道了，便手捧祖訓高頂過頭，請丈夫出來，自己跪在門外誦讀。向來缺乏自制力的咸豐聽見以後連忙起身，請慈安別再念了，乖乖去辦公。

皇后不只權責大，地位也極穩。因為婚姻在儒家觀念當中極其重要，「廢后」乃皇帝失德的表現。綜觀整個清朝，也僅有順治帝廢過一次，等氣消還十分後悔；乾隆帝的繼后就算做出斷髮的詛咒之舉，也並未正式遭廢。可見清朝皇后只要不犯大錯，地位就能永遠安然無恙，自然也不屑參與什麼宮鬥啦！

當然我們也明白，要是真的按照史實安排，古裝劇恐怕也精采不起來。畢竟深宮內苑，也只是皇家的日常，不可能天天刺激。說不定帝王們看了這些以他們為主角的作品，還會羨慕其中的跌宕起伏呢。

●本文作者為Podcast頻道《時間的女兒：八卦歷史》主講