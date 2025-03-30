綦孟柔／從鴕鳥到熊鷹－－獸醫的心跳時刻

無論是特殊寵物或野生動物，最常見的病患非鳥類莫屬了，偏偏鳥類不是一種好醫療的動物，沒有經過適當訓練的鳥兒們，時常看個診就緊張到休克。天性易緊張之外，鳥的種類和體型也是千變萬化，舉例來說，同樣是鼻孔，有些長在外面、有些長在嘴巴裡面，有些鳥的鼻孔還要負起排鹽分的工作；同樣是腳爪，因應不同棲地，有些為了抓緊樹枝腳爪分為前後、有些為了抓緊牆壁而腳爪都往前……這些細節差異讓醫療工作難上加難，若再算上體型從十幾克到幾十公斤都有，診間自然跟著出現各種哭笑不得的狀況。

我們不要折磨彼此了，你回家吧！

我有幸診治過體型最大的鳥類──鴕鳥，那時才知道真是不能小覷牠們，雖然不會飛，可一雙強而有力的腿，每每讓人在要打針的時候左閃右躲，以防被踢斷小腿骨。從前還沒經驗的時候，我常想鴕鳥這麼大隻，抽血一定很好抽，等到本尊在眼前，卻怎麼找都找不到頸靜脈：明明脖子沒有毛又粗，理論上血管也會很粗啊，為什麼左看右看什麼都沒有？原來，鴕鳥的頸靜脈比較起其他鳥類更往背側，也就是在脖子的後方，幾乎接近到正後方的位置。

記得有一回碰上一隻精神食慾皆不佳的鴕鳥，我們將牠帶回院內，牠沒有什麼力氣反抗，任由獸醫師做檢查、抽血、打針、上針給予點滴。隔了幾天再去看牠的狀況，正要檢查點滴是否出現異常，那隻鴕鳥立刻狠狠往我頭上啄，痛得我抱頭哀號：「原來你不是乖，是之前病太重！」接下來幾天，天天上演你啄我閃、我追你跑的戲碼，想靠近幫牠打針，牠就逃走，只好呼叫男士們來幫忙。然而，當一人一邊架著翅膀，牠的腳就使出迴旋踢，踢得男士們也不要不要的。這麼有精神，看起來是恢復得差不多了，我們不要折磨彼此了，你回家吧！

如何不傷到自己，又把熊鷹抓起來？

鴕鳥是非洲來的朋友，台灣體型頗大的鳥類則是瀕危物種熊鷹。熊鷹體重大約落在兩到三公斤，母鳥又比公鳥來得重，力氣也比其他猛禽大許多。若要保定熊鷹，需要多出一些力氣，如何不傷到自己又把熊鷹抓起來，是一番考驗。通常我們會讓熟悉猛禽的人來捕捉與保定，第一步先遮蔽牠的視線，用毛巾蓋在熊鷹頭上，令牠無法預測人類的行動再下手。第二步要穩定身軀，穩穩抓住牠的兩隻腳，再用公主抱的姿勢把熊鷹擁在懷中。

以上整個過程一定要戴著一定厚度的皮手套，否則一不小心就會被腳爪抓到──不是破皮那麼簡單，猛禽的腳爪有特殊結構，讓牠們可以緊緊地抓住獵物飛行不易掉落，所以當抓到你的手時，也是一樣緊緊不放，旁人愈急著掰開爪子，爪子就抓得愈緊，傷痕也就愈深。這時必須藉由保定姿勢的改變，趁著猛禽想要逃脫或平衡而放開腳爪。

熊鷹入院多半與盜獵有關，為的是牠們那具有三角圖騰的飛羽。在一些傳統文化裡，它象徵勇士，而某些商業行為讓金錢取代了文化，就導致熊鷹遭到獵捕。我永遠記得第一次看到被捕獸夾抓住的熊鷹，當下百思不得其解：捕獸夾不都放在地上，為什麼熊鷹會踩到？經過研究學者解釋，才恍然大悟捕獸夾初始目標就是熊鷹，所以用美味的大赤鼯鼠當誘餌放在樹枝上，熊鷹不疑有他一爪下去，被獸夾抓住，倒吊在樹上。

不幸中的大幸，是那隻熊鷹的指骨沒有被夾斷，腳趾剛好沒被獸夾的尖端夾住，加上本身夠強壯，算是輕傷──但這個輕傷也使牠住院三個月才恢復到能野放。

鳥的種類繁多，數量也多，因此最容易從牠們身上看到環境所面臨的問題，像是熊鷹的盜獵、農田的毒鳥行為、玻璃造成的窗殺等，藉由關心鳥類的狀況，可以很清楚地了解環境議題，若對於生態保育很陌生的朋友，不妨從認識台灣的鳥開始吧！

●本文作者創辦野灣野生動物保育協會，投入花東地區野生動物救援及環境教育。若您願意一起投入野生動物保育，請見：https://www.wildonetaiwan.org