葉天祥／開扇，起舞－－我在球劇場演出

收到球劇場技術部核發的通行證，看到上面寫著「舞者」，心中微微一震，也許我還沒有足夠的心理準備穿上這身分。幾個月前，這選項還不曾出現在我的人生清單，直到老婆的中國舞老師說，希望我也可以上場表演一支扇舞。我感到惶恐，但人生有意外就有驚喜，決定接受考驗。

勤能補拙，不知汗濕多少衣衫

之後，我開始注意起那棟位於劍潭捷運站附近的突兀建築，逛夜市的人戲稱它為貢丸、豬血糕與百頁豆腐。我查了資料，這棟台北表演藝術中心地下一層、地上十二層，採用新穎的隔震系統，同時容納一座一千五百席的大劇院、一座八百席的球形鏡框式劇場（球劇場）和一座五百席的多形式中型劇場（藍盒子）。

我只是素人，真的能在球劇場演出？心中存疑。但這不是幸運或恩賜，是有代價的。老師沒有點石成金的魔法，可是有毅力和耐性等待我成長。提前六個月開始訓練，從基礎做起，跳錯重來，不會的部分跳到會。同一支舞三個月跳超過一百次，音樂在我耳中生根抽芽，不知汗濕多少衣衫，也體會到舞者的辛勞。

然後是準備表演服、修裝、染髮、換上隱形眼鏡和上妝，一切就緒後，通行證來了。這是探索這棟專門產製驚奇的建築的另一種方法。

我從工作人員進出口入內，跟警衛打過招呼，左轉通過一個裝飾著圓白光點的黑色通道，在那一刻領受身分改變的小感動。按下電梯樓層，來到各自的化妝間，我在704室。但不只有我而已，還有同一支舞的六男九女。

從彩排到演出，這裡成為我們共同的起居室，梳頭、綁髮、化妝、著裝、用餐、等待。我們也在這裡煲著各種情緒，有緊張，有歡樂，更有長跑即將到盡頭的感懷。

在黑暗中魚貫而出，抵達定位

終於輪到我們上場，先到舞台的側方預備。除了監視螢幕，只有微弱的燈光，但仍可以看見舞伴在做最後的努力。幾個女生一起數著節拍，兩三個男生看著手機影片複習，更多的人是不斷揮扇演練，緊張的氣氛來到最高點。無數日夜的努力只為了這一刻，只有一次機會。而此時流過我腦海的，卻是各種可能的噩兆，錯拍、落隊、與舞伴相撞，甚至是掉扇，然後被八百名觀眾收入眼底，永遠銘記。要練一支舞很困難，但跳壞一支舞只要一個不注意。

突然，想起了經驗豐富的學妹前幾天給我的鼓勵，她要我什麼都不要管，「只要笑，對底下觀眾放電！」我不禁升起嘴角，挺胸，深深地吸一口氣。然後，隔幕就被拉開，在黑暗中魚貫而出，抵達定位。音樂響起，回身，開扇，舞步開始。

我不知道整個過程是怎麼結束的，記不得節拍，也記不清姿態，完全是依賴平時訓練的反射動作，等到最後一個扇花一起打開，我知道結束了。沒有出現預想的任何失誤，心上的一塊大石終於落地。

謝幕時，我們手牽著手重新站上舞台。這時候燈光大亮，前觀眾席和較遠的環狀形包廂整個浮向眼前。我們被層層掌聲包覆，瞬間愛上球劇場。

結束後，我回後台卸妝遇到老師，老師笑盈盈地對我說：「下次要再來表演喔！」我愣住了，想到過程的艱辛，找不到勇氣說好。我只想把我的球劇場之戀保留在這一刻，沒有失誤，歡欣的氣氛迴盪在球體裡，久久不絕。