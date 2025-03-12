人魯／好吃莫過於餃子

前些時候參加了某個單位的聚餐，席間主人要大家自選一道「最喜歡的菜」，並說明為何是這道菜。輪到我時，我連說了三次「水餃」，言明只有餃子才是我的最愛，其因與我的家庭背景密切相關。

吃完水餃得喝碗餃子湯

我的童年是在上世紀的1950年代，家裡逢年過節的「大餐」總是水餃，就連慶生也以吃餃子替代吃蛋糕與吹蠟燭等儀式，年年如此，幾無例外。

這樣子的生活模式應與父母親都是山東人有關，正如人們所說：「餃子是刻印在山東人基因裡的味覺記憶。」對他們而言，能坐下來好好吃一頓水餃，就當是人生最快慰的事了，畢竟「舒服莫過於躺著，好吃莫過於餃子」。

至於對我們小孩子來說，外觀白白胖胖又渾圓飽滿的水餃，看起來有十足的「味覺滿足感」，無論餡兒是什麼組合都能滿足口腹之慾，常常吃得欲罷不能。雖然每次母親都要我們邊吃邊數數，但是大快朵頤總忘了計算究竟吞食了幾個。

吃完水餃，還會被要求喝碗餃子湯，因為「原湯化原食」。小時候都沒有探問原因，年紀稍長才知道「化」的意思是「有助於消化」；此時想來母親的五字叮嚀仍覺莞爾。

當年的餡兒種類有限，不是韭菜就是大白菜，如今到處可見的高麗菜猶非桌上常客，偶能吃得到瓠瓜、茴香與四季豆的，但多屬驚喜。這兩年流行的素菜、蘿蔔，昔時猶未常見，韓式泡菜或玉米，更是聞所未聞。

從麵粉和餡開始做餃子

在那個年頭，冷凍水餃尚未出世，包水餃常得動員全家老小一起：先在餐桌鋪上大張白報紙撒上麵粉，接著由母親和麵揉成麵糰，靜置醒麵一陣子後就可擀成有如麵棍形狀的長條，再用滾刀法切成多個小塊備用。

隨後就輪到孩子們上陣了：先將每塊小麵糰用掌心按成有如今日五十元銅板大小，由母親擀成圓形麵皮，再將事先備好的白菜肉餡置入麵皮，用兩手食指與大拇指合力捏成元寶狀，接著就由難得下廚的老爸出馬，開鍋煮餃子。

煮餃子聽起來容易，做起來卻常一不小心將麵皮煮破，搞得整鍋都成了餡兒湯。因此放入生餃子後要採同一方向攪動以免黏底，開鍋後還要即時加入生水再次等候開鍋，如此三次方算完成。煮餃子時也不能蓋上鍋蓋，不然就會天下大亂，搞得到處湯湯水水。

那時過年還會在少數餃子裡裝進大蒜或硬幣，看看究竟哪位幸運兒能一口咬到，代表來年運氣興旺。這個習俗讓孩子們吃餃子格外戰戰兢兢，企盼自己能沾到過年的喜氣。

母親在我大學畢業那年遽逝，全家圍聚一起包餃子的歡樂場面自此成為絕響。而那些由童稚的我們奮力用小小掌心按出麵塊的畫面，也停格在記憶深處，再無法翻頁。

我在國外讀書期間因生活緊湊，無法重現耗時耗力的揉麵擀麵過程，只好改用美國人拿來製作麵包或餅乾的「罐裝麵糰」（canned biscuit dough）權充：先將一罐子裡的小麵糰分別切成小塊，次依用掌心按壓，並改用酒瓶稍加推擀為餃子皮，再買些超市售賣的大白菜與絞肉，將兩者攪拌成餡。如此勉強為之，稍解思鄉情懷，但無法做出帶有濃濃「媽媽味兒」的水餃，實為憾事。

顯然餃子在我的兒時歲月不僅是「一餐一飯，心有所棲」的日常食物，更是帶有醇厚意味的家庭記憶，無可替代也無法重複，思之悵然。