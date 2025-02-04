金磊／換個方式，出航吧！

固定拜訪東加的這十多年，陸續與不同的船家、船長、鯨魚導潛合作，其中Aunofo Havea Funaki是這幾年最主要的合作夥伴。

乾脆趁勢留下學航海？

Aunofo除了是為數不多的當地資本賞鯨公司、少數的女性賞鯨船船長，還涉足另一個專業領域：帆船與無動力船隻的跨洋航行。此外，她亦是南太平洋群島第一個駕駛帆船環遊世界的女性船長，甚至是迪士尼動畫《海洋奇緣》裡的角色原型。

Aunofo以賞鯨業為生，所賺得的收入維持日常支出之外，也用在她創立的NGO組織Tonga Voyaging Society，致力於推廣當地傳統航行方式，並且帶領更多女性到海上，也協助其他海洋環境議題。

即便人不在東加，我也經常在Tonga Voyaging Society的臉書粉絲專頁上，看見她們招募志工的訊息。所以只要與朋友去東加，我便會不負責任地鼓吹現下暫時無職的夥伴，乾脆趁勢留在東加學習航海。

去年九月，我們恰好碰上了瓦瓦烏群島舉辦帆船賽事，Aunofo的傳統雙體帆船是當屆開賽前的領航船，她大方提出邀請，我們便不客氣地蹭上去，一起加入這個年度盛事。

Aunofo與一起航行的夥伴，以及Hinemoana II。攝影／金磊

Aunofo的船名為Hinemoana II，從圍繞的欄杆到四周的小角落，皆刻滿細緻的圖騰，儘管船體為玻璃纖維，且配有現代化的通訊裝備，但它的本質幾乎就是南太平洋群島傳統的帆船。舉例來說，現代船隻利用複數滑輪構件，配備絞盤（winch）與電動馬達，讓升帆、降帆、換舷的操作變得相對輕鬆。Hinemoana II則是硬碰硬地使用滑輪與雙手。就連尾舵也不是一般帆船上所看到的舵輪，而是以一根雕刻精美的堅硬木材，直接作為尾舵操控船身。

因為如此，即便我們航行在風平浪靜的內灣，光是掌舵就令眾船員來回奔跑得滿頭大汗：升帆時，需要以整個人的重量將帆索往下拉，利用全身與大腿肌肉的配合，抵住並維持尾舵的方向。我簡直無法想像，真要跨洋航行的時候，那會是一件多麼艱難的事。

瓦瓦烏群島舉辦帆船比賽。攝影／金磊

人拉著帆繩被甩出去！

Aunofo笑著分享她們八月從紐西蘭回東加的航行，那次途中遭遇風暴，身體沒乾過就不用說了，拉帆、控舵皆需要三、四個人一起，假使一個不注意，真的會像是動畫片一樣，人拉著帆繩被甩出去──想像起來很好笑，但她們在那個當下只感覺危機重重，生死一瞬間。

船上其他夥伴笑著補充，有人拉繩拉到手上都起水泡了，有人大腿抵著尾舵抵到瘀青，但他們口吻彷彿這只是稀鬆平常的小事，而我光聽就能想像背後辛苦。

前帆的大翅鯨圖騰。攝影／金磊

儘管這趟只是領航，但在操船航行的過程中，仍有許多狀況需要立即決斷與反應。所以短短一趟航程，也不斷觀察到大家前一秒談笑風生，下一秒Aunofo一個指令下去，人人就動了起來。

航海絕對不是容易的，可看著有大翅鯨圖騰的前帆在風中撐開，配上自己每天航行出海都要經過的熟悉地景，還是忍不住讚嘆：好美啊！為此，我跟Aunofo約好了，未來除了固定每年回到東加看大翅鯨，還要找非賞鯨季的時間，跟她一起跨洋長航。

換個方式，出航吧！