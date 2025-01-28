黑潮藍／七手八爪也合作愉快

東北風起，溫度漸低，空曠沙礫地顯得冷清，角落卻有戲碼正上演：數尾不同種類的魚，團團圍繞著章魚。我看著眼前的畫面，記憶浮現三十多年前的阿姨家。

外公外婆離開得早，每逢初二都是跟著媽媽回阿姨家。客廳電視裡播放著南下壅塞的車潮，廚房裡的媽媽和阿姨則飛快作業，兩人有條不紊、默契十足，食材在手起刀落後飛進鑊中，揚起白煙，生出火光，變成一道道可口的佳肴。她們一邊擺盤出菜，一邊指揮我們準備食器，儘管廚房狹小，卻不曾手腳打結，宛若八爪魚般靈活。那時候的過年往往像「母親們」的廚藝檢定，相當不容易。

待在客廳的我們辨識廚房飄出的香氣，盯著餐桌上增加了哪道誰的最愛，更學會在麻將、電視、聊天聲響中注意訊號，一聽見「快來端菜」的呼喊，立即就要起身。

當我回憶得出神，眼前有了更大的動靜，章魚開始拱起身軀，將觸手延展包覆一顆珊瑚礁石。若是初次看見這景象，大概會有些疑惑：為什麼這些魚要圍著章魚，看牠擺弄觸手？事實上，牠們正在進行「跨越物種合作獵捕」。這種行為過往學者已觀察到許多次，然而2024年海洋生物學家愛德華多·桑帕奧（Eduardo Sampaio）的研究團隊，更進一步發現章魚在偕同魚類狩獵時，有明確分工合作的行為，而且是主要領導者。

章魚可用靈活的八隻手在狹小縫隙尋找獵物，同時觀察周遭的狀況，而其他魚類的感知能力，則能協助辨識章魚無法立即發現或隱藏在沙石下方的獵物，兩者相互配合，大大提高了捕獵的機率，也減少章魚不必要的包覆搜尋；甚至，當狩獵活動出現問題，比如這個臨時團隊裡，有一隻「呆」在隊伍耍廢投機取巧的魚，章魚還會用觸手揍隊友警告一番。

想到這裡，腦海跟著浮現小時候上菜忍不住偷吃一口，被精明的母親被發現的往事……幸好長輩們都說「過年不罵人」。

那些回憶如今想來，都像昨日發生一般清晰。