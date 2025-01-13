這次直飛蘇格蘭首都愛丁堡，主要是為了探訪位於郊區的史特林堡（Stirling Castle）。美國女婿艾克總提起他們家與這個城堡的淵源，所以來此一解懸念。

漢彌頓與史都沃家族

外孫名為漢彌頓，這是艾克最親愛的祖母娘家姓氏。漢彌頓家是蘇格蘭皇室的一支，雖不是直系，但在貴族中一直都是國王的支柱，十六世紀以前，建立海軍，帶兵打仗，出使法國，輔佐王政，一直到十七世紀初把蘇格蘭王詹姆士六世送進倫敦的西敏寺加冕，成為兼掌英格蘭的詹姆士一世國王，漢彌頓三代功不可沒。

艾克的曾祖母娘家姓史都沃，他對曾祖母的印象很模糊，只記得她在教堂彈風琴，但史都沃亦是顯赫的家族。

十六世紀的英倫三島充斥著政治，以及新教（基督教）與舊教（天主教）的鬥爭。詹姆士•史都沃在十三個月大時就繼承了母親瑪麗女王的王位，成為蘇格蘭王詹姆士六世。由於鬥爭險惡，他童年大部分時間在偏郊、防禦堅固的史特林城堡內度過，幾十年政務由漢彌頓帶領皇親大臣們主掌。後來瑪麗女王政教權力鬥爭失敗，被英格蘭的伊莉莎白女王賜死，但承諾讓瑪麗的兒子，也就是蘇格蘭王詹姆士六世繼承英格蘭王位，封為詹姆士一世，成為第一位統治英倫三島的國王。

隨著時代和權力的變遷，漢彌頓家族逐漸遷徒到宗教相似的愛爾蘭，然後再到遙遠的美洲大陸，甚至參與了美國獨立戰爭，推翻英國統治。

女婿艾克幼時寒暑假都待在美國密蘇里州老家農場上，跟著祖父母幫忙農事家務。農場有一片果林，牛羊豬雞成群，一天忙碌之後，或在餐桌上或在後院的大樹下，祖母會叨叨講述她從家傳文件中看到的古老故事。

追溯家族的歷史源頭

祖父過世後，祖母一直在一個骨董店做事，還熱心參加漢彌頓宗族的全美聚會，這可能跟她喜歡研究家譜，追溯家族的歷史源頭有關。後來這件任務由祖母的大女兒，艾克的姑姑承繼。祖母生前不但探索自己娘家的家史，還上推到曾祖母史都沃家族的故事。祖母堅信，漢彌頓家族自古都是王室忠誠的良臣。她驕傲地說，那位曾在中南美經商致富，又在美國獨立戰爭中立過功，爾後成為第一任華盛頓總統的財政部長──亞歷山大•漢彌頓就是傑出先祖的一員。

有了這層對漢彌頓和史都沃兩個家族的概略了解，我看到這個艾克口中的史特林城堡，感到格外親切。城堡除了維修，幾百年來並無很大改變。當艾克對著警衛和導覽員說：「我的祖母姓漢彌頓，曾祖母姓史都沃。」都會得到微笑的答覆：「歡迎你回家。」

在詹姆士國王運動練武、休閒聚會的一個巨型廳堂裡，展示著一些矛劍、軍刀、炮火，沿著牆還有成排手握武器的威武鐵甲軍人。一歲多的小外孫拿著撿來的樹枝，對著巨大的模型武士做出打鬥踢腿的架式，我先生趕快把他抱走說：「你老祖宗在這裡練武可不是這般花拳繡腿哩！」

想像四百年前小國王在親戚族人管護下，於偌大的城堡裡成長，母親經常在外為政教爭鬥，小詹姆士是否是個寂寞的孩子？

城堡有一個很安靜的後院，老樹粗大參天，草地高低不平。小漢彌頓跑著跌了一跤，服務人員跑來問候，抱歉地說，這裡的確需要整平。艾克感嘆表示：「我曾祖母的祖先詹姆士國王，幼時是否也在這個小院中跌過跤？」

離開城堡，在周圍的街道上，偶爾會看到以漢彌頓為名的商店招牌，卻未見史都沃的標誌。是否史都沃王室的焦點後來都在英格蘭較大的政治舞台上？而漢彌頓在蘇格蘭歷史上的光環也早已不在，慶幸此地還有點滴痕跡。

先生對艾克說，不管你們祖宗原來是王室或重臣，在歷史的權力鬥爭中沒被殺害，而能夠來到美國這一片廣大而自由的土地，為子孫們埋下長命久居的種子，都是幸運的。