達達．尚／秋天捎來的信

之一

轉眼又是一年秋收的季節，在北方生活，應該早晚加外套了吧！這是個豐收的節期，這裡的玉米一年產兩次，特別甜。

八月都很好，夾雜著夏天的炎熱與秋天的涼風，夾雜著異鄉人的相思與回不去的苦悶。常會和朋友們在夢裡會面，去很多地方，朋友在生命裡是非常重要的一部分，雖然很少寫信給他（她）們，但都在心裡。

於是，經過幾年沒日沒夜的勞苦，我也又回到不再為財政事物所掛心的日子，可自由成了一個大問題。工作有時候很辛苦，一年的工作量一般人恐怕得做十年，但誰又不辛苦呢？除非他是石頭或者木頭。常常懷念擁有自由去體驗生活的那三年，生活極簡，精神上是飽足的。

最近半年，我花了一部分讀書的時間來研究營養，大多功夫用在廚房，每天燉一鍋湯，也學會了使用人參當歸黃耆，紅棗枸杞西洋參，材料有：中國超市的走地雞、烏雞、叫不上名字的西方雞、排骨、大骨頭、鴨子，配料有山藥，海帶、蘿蔔、玉米、老豆腐、魚豆腐，很多食材換著用。學會了使用調理氣血的藥物湯。

雞蛋也是每天堅持吃一兩粒，有時候水煮放糖，有時候煎一下撒些黑胡椒海鹽；也會用蒸蛋器，剝皮後沾著橄欖油和醋加一點鹽一起食用；學會做西方人的歐姆蛋，培根蘑菇洋蔥青椒菠菜做配料。水果對於我來說是給眼睛和心吃的，但儘量會給嘴巴吃一些，蘋果香蕉牛油果，獼猴桃白桃黃桃，藍莓草莓木瓜葡萄，因為早飯真的很重要，最好也喝一點牛奶和燕麥。希望能在不簡單的環境裡，儘量讓生活簡單，給我們的心留有一些空白。至於情緒，平靜和不平靜的時候都會有，但很快會過去，整體是比以前穩定一些，不會太任性，太悲傷，能控制一部分。

還是喜歡獨處，不喜歡熱鬧人多的場合，喜歡獨來獨往，獨立思考，這個骨子裡的特徵我覺得挺好，也不想嘗試改變。英語沒有太多進步，不是很在意，若有點時間是願意閱讀的。會自己去超市買東西，但很少，有一個叫秀婉的大姊，她很會挑東西，需要的食物生活用品都是她幫我採購，只需列好單子，這倒是省去很多時間精力。

至於鋼琴，有一架半古老的，音色還行，也可湊合用，實在想練琴才會打開。最近幾個月都有寫曲子，算是畢業後撂下這麼多年再撿起的較為完整的創作。寫作和作曲的靈感是輪流換著時間來找到我的，不會太刻意，凡事都不刻意的好，免得不小心做作。

至於衣服，有需要才去買，也只去兩家店，為了節約時間。（說實話現在人的衣服簡直太多了，都不知道穿哪個好。）當然現在我更喜歡穿純棉的衣物，顏色純，款式簡單，上身自在。

這裡的雲朵很美，一朵，幾十朵，印在藍天做的畫布上，隨著風緩緩行走。公園很大，有時候開車半小時都還在公園裡。小鹿和松鼠最常見，也有不幸的躺在路邊。

傍晚去湖邊看夕陽，像是在海邊一樣，遼闊舒暢，期待你們有空也能來，雖然出門就上車，下車就進門的生活讓人很頭疼。這裡不開車就沒有安全感，寸步難行的樣子，想要理想的散步也要開車才能達到某個理想的地方，這種方式讓人著急。想想一蹬腿就在樓下買到蔬菜水果的日子還是很幸福的，但短暫的小住是可以有的。

今晚做了雞肉燉蘑菇、小米粥、煮玉米（這裡的玉米尤其好吃）、蔥花炒蛋、煮了幾個朋友包的餃子，還有解暑的百合蓮子綠豆湯。真希望我們一起享用。

八月末的天氣早晚涼，已經穿上毛衣外套了。做了一個乾花裝置藝術，垃圾桶裡的優雅。傍晚喜歡藏在閣樓安靜地待著……泡個熱水澡，讀幾頁書，就這樣睡了。

之二

八月八號，立秋後，風漸涼。將床搬到窗戶邊上，躺著就可瞧見藍天白雲，瞧見別人家的紅屋簷，早晨起來，會看見樹的顏色在變，淺綠深綠，枝頭搖擺的綠和牆角不會動的綠。

將沙發放在臥室的窗戶旁，陽光照進來方便讀書，如果願意將窗戶打開，鳥鳴蟲叫，青草的香味統統會跑進來，過些日子再換成床，這樣讀書累了就可完全躺著看夏天變老，看年輕的秋天到來，夜裡看星星眨眼，看月亮的故鄉慢慢安睡。

躺在窗戶邊旁的貴妃榻上啃蘋果等秋天來，天上的飛鳥，屋頂上的樹枝，在風中搖擺的各種綠。