苿帆／在冷藏櫃前翻遍全世界

兒時很喜歡扮家家酒，等到了能進廚房的年紀，便想在廚房真正產出些什麼。我立了志向，尋找自己能上手的食譜，但剛入門很多東西看不太懂，什麼是一大匙？什麼是一茶匙？少許是多少？我沒有可以問的人，心想拿根湯匙來操作，總不會錯到哪裡去。

有一回，我看到報紙刊登健康蔬果汁的食譜，開心極了，因為所有食材及用具都能輕鬆張羅到：紅蘿蔔二十克、西洋芹一根、蘋果半顆、一百五十西西牛奶。將剪下來的食譜帶到雜貨店，在冷藏櫃前上上下下搜尋了一番，卻沒有找到需要的東西。我走到櫃台：「請問有賣西西牛奶嗎？」老闆娘皺起眉頭：「我們只有賣有維他命C的果汁，沒有西西牛奶。」我把剪報遞出去：「所以你們只有牛奶，但沒有西西牛奶？」她戴起老花眼鏡，看著我的剪報笑了：「你這西西牛奶，我真有賣呢！」走到冷藏櫃，她拿了一罐乳製品，指著商品成分說：「這裡有二百c.c牛奶，夠你用囉。」從沒想到食材單位的分段是在那裡，我萬分窘迫地丟下零錢，飛也似地逃離現場。之後的幾次，雜貨店阿姨一看我，就會調侃地問：「妹妹，今天還需要西西牛奶嗎？」

如今早已想不起那健康蔬果汁的味道，但西西牛奶的味道永生難忘。