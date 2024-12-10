十月台灣經歷了兩大颱風，月初的山陀兒與月底的康芮，它們分別重創了南部與東部。颱風的受害者不只有人類，天上飛的鳥兒們亦難以倖免。

活下來的代價

山坨兒離開的隔天，社群網站上湧現各地傷鳥資訊，從陸地上常見的白鷺鷥、夜鷺、黑冠麻鷺，到過境的黑腹燕鷗、穴鳥等海鳥，牠們因暴風狂雨而變得虛弱，甚至骨折。儘管天災是野生動物本來就會遇到的意外，可有時一點點來自人類的幫助，能讓牠們更順利地重返野外。

基於這點，救傷獸醫師會為每隻入院的動物檢傷、判斷下一步的處置。治癒後野放是所有人樂見的結果，但許多動物的傷不是我們「救得起」的，當個體重病無法復元、瀕臨死亡，或缺少翅膀無法回到野外謀生，為了避免牠們長期待在人類圈養環境導致緊迫，大多會以安樂死畫下句點。

那天，就在我連續好幾個小時診治風災受害者，終於有機會喝口水滑個手機，猛然看見一間動物醫院接收非專業人士的救援請求，為一隻野生白鷺鷥進行手術，截去牠一邊的翅膀。消息下方的留言一片好評：「感謝醫師救了白鷺鷥一命。」「白鷺鷥有人養太好了。」讀得我又憤怒又無奈。

之所以憤怒，是因為獸醫師理應本著自身專業，給予救援者適當的醫療建議，這間醫院卻以寵物鳥的治療方式來對待野鳥。之所以無奈，是治療的當下或許保住了牠的性命，然而未納入後續的照養條件，可能使牠遭遇更多苦難：照養一隻野生單翅的白鷺鷥，需要廣大的空間、水域、各類活魚和蟲，以及隱蔽空間，一般人難以滿足牠的食物條件，營養失衡是可預測的結果，環境不夠大亦會出現骨骼問題、禽掌炎等，而長期面對人類的緊迫，將導致免疫下降，感染疾病……種種活下來的代價由鳥承擔，另一邊卻獲得全然正面的形象。

真假救援單位

放下手機，再度埋首於治療一段時間，忽然聽見走廊傳來志工有點憤怒的談話聲。好奇查看，才知道志工送來一隻褐鷹鴞，說自從這隻鳥在社群平台上被通報，就冒出不明人士向救傷者索取這隻保育類動物，幸好志工及時抵達，才將褐鷹鴞安全交由專業救傷單位，而不是被不明人士帶走。

褐鷹鴞經檢查後，確定除了撞擊造成輕微的神經症狀與虛弱外，並沒有其他外傷。換句話說，只要經由適當治療，牠很有機會重返大自然。可是，假如牠當時被不明人士帶走，下場會如何呢？

目前台灣有幾個長年在野生動物救傷領域運作的單位，如野生動物急救站、台北鳥會，無論是公部門或非營利組織，他們皆具備專業的資源與空間，能陪伴野生哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類度過艱難的救傷期間，讓牠們返回家園。

如果哪天你也遇到需要救援的野生動物，請上網搜尋並聯絡相關單位，或撥打1999專線，由地方縣市政府提供資訊。也趁此機會呼籲政府單位，儘快提出野生動物救傷證照，讓民眾可以第一時間辨識救援單位的真偽。

獸醫師想讓你知道： 遇到傷鳥莫急莫慌，把握以下原則提高鳥兒存活率： ●找一個大小適中的紙箱，於側邊戳四到五個0.5公分的小洞。 ●鋪上廚房紙巾後將鳥放進去，蓋上上蓋並且黏貼妥善。 ●切記不要給水：貿然餵水易使動物嗆到，擺放在紙箱內有打翻失溫的危機，若碰到動物潛藏腸胃道撕裂傷，水會溢出跑到體腔造成感染。 ●也不要餵食：請想像你遇到車禍倒在路邊的傷患，第一時間一定是叫救護車，而不是買個排骨便當給他。幾小時的空腹並不會對動物造成太大的傷害。 ●將傷鳥連同紙箱安置在安靜的室內空間，聯繫1999送交專家接手。

●本文作者創辦野灣野生動物保育協會，投入花東地區野生動物救援及環境教育。若您願意一起投入野生動物保育，請見：https://www.wildonetaiwan.org