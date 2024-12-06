逗好／打拚

聯合報／ 文／逗好

看著鏡子裡多了空間，疑惑不曾聽見有人說我瘦了。

這一年持續運動，體重下滑十公斤。穿褲子時不用縮小腹、上衣肩膀沒那麼緊繃、跑步時輕鬆些，算來與「胖」字分手。

這天，天漸漸亮，路燈集體熄滅，跑完十圈操場，籃球投進兩百次籃框，渾身汗臭味，我準備回家，一個熟悉身影走了過來。

她住在我家樓上，是住得最近的鄰居。她在短T恤裡，加了件貼身發熱衣，牛仔長褲配上長筒雨鞋。她清早出門，打幾份工，雖然走同個樓梯，打開同一扇大門，卻好長一段日子沒遇過彼此。

她朝我打量，說：「有運動有差。」我點頭，表示就算下雨還是出門運動。「有差」兩字如蜜甜進我心，我笑著迎接下一句。

她停了幾秒，道：「有運動，不怕冷。」指向我身上的短衣短褲。

巷道內颳起冷風下起雨。她打開雨傘，朝火車站前進，為三餐打拚。我縮著身往家裡跑，想藏起泛紅的臉。

：哎呀，搞錯了

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2024年12月底）

每個人都曾有過「搞錯了」的經驗，它可能帶來尷尬，也可能帶來意外的發展。無論是教人啼笑皆非的小誤解，還是一次難以忘懷的大誤會，歡迎來稿分享你的故事，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿哎呀，搞錯了」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

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