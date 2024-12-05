林比比鳥／早餐店阿姨

中年裸辭，像搭著預定在某時抵達特定地點的火車，卻突然一時衝動中途下車，眼前是沒來過也沒預料要來的地方。上一班車走了，如果耐點性子，可能還能等到下一班火車，可是脫離同儕焦慮，獨自探險的刺激感太吸引人，我踏出第一步、第二步，漸漸回不去了。

新生活是「文明帝國」遊戲實境版。舊的區域不是物資開發殆盡，就是已被占據，要活，得探索未知，向外尋找新的同伴、水源、礦物與糧食。哪裡可以最快看到眾人關心的議題，接觸到最多可能性呢？我決定在最近流行的社群平台「脆」上找找靈感。

脆跟臉書不一樣，臉書互加好友的邏輯建立在彼此相識，或者有共同朋友。脆則根據新用戶的簡介、按讚與追蹤內容、發文的關鍵字作為判斷依據，推薦它認為你會有興趣的內容。

自從我登入脆之後，我的世界明顯有新舊之分，臉書上是同溫層中或近或遠的朋友放上的美食、旅行與各種大頭團體照，氣氛陳舊溫暖，節奏緩慢。就算偶有爭吵，再激烈的情緒也帶著熟爛的套路，以及可預期的結局。

脆不一樣，我看到來自地球各處、年齡興趣與職業各異的創作者，這群人帶著不同世代的情緒波動，卻共同翻攪著舊秩序。有人本業是設計師，但寫了一本又一本小說；有人邊畫漫畫，邊做行銷工作養活自己；有人白天翻譯，晚上在咖啡店為人占卜；私廚料理人的她，寫著對於季節、食材與生活的感觸……他們或許是我搭捷運時，擦肩而過，彼此面無表情的過客，可是我每天都看著這些陌生創作者的文字與畫，分享他們即時的生命觸動。

其中最吸引我的是一位六十歲的早餐店阿姨，她放的是素描、纏繞畫、攝影，偶爾也寫一些早餐店的趣事。不知道是否因為早餐店阿姨跟藝術創作的組合非常可愛，她在脆上大受歡迎，我也是粉絲之一，每天都會特意去看看她又過了怎樣的一天。

我彷彿可以想見，日頭初起，她騎著摩托車去早餐店上班途中，舉起手機拍下城市中的樹影。或者是今日工作告一段落，她脫下圍裙，拿起畫筆那一幕。這樣的想像特別有療癒性，真正的生活不在他方，也無需財富自由才能追求，不管是否喜歡眼前的工作，都能有自己的祕密愛好。在創作中，得到自由，為陌生人帶來喜悅與安慰。

我浮游在同世代的集體潛意識中，一伸手就能汲取到一縷意識流，每次按下更新鍵，便又湧出一整批全新訊息，展示著他們在創作上的焦慮、發現、喜悅與感觸。

中年裸辭的我，沒有找到具體的資源與可行的方法，卻又過了快樂的一天。