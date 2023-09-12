宓思槭／只是加一副碗筷而已？

多年前，我任職於政府機構禮賓公關單位，負責接待外賓業務。

有一回，機構副主管要宴請國際貴賓，邀請國內一位電影導演做陪賓，我事前兩周用電話聯繫她的助理，確認導演當天有空，可以出席。

宴前一周，再度電話確認所有當天可以出席的人員名單，據以安排餐宴座次。餐宴當日，提前至餐廳將主、客名牌按座次表排好，將座次表放在出席人員餐盤旁邊，提供客人參考並便於彼此互相稱呼；安排妥當後，站在門口等候機構副主管及客人們到來。

預定時間快到的時候，主人、其他陪賓及主賓皆陸續抵達，唯獨遲遲不見那位導演出現。打了幾次手機，沒人接。過了半個小時，只見導演和另外一位女性手牽著手進來……

我趕忙迎上前去，詢問她是否就是某導演？她說是，並對我說：「我還帶了一位朋友，我朋友要坐我旁邊。」當時我簡直五雷轟頂！妳當是加一副碗筷這麼簡單嗎？政府機構的正式宴會是依照國際禮儀規矩排座位，牽一髮動全身，臨時教我怎麼重新安排？

後來，硬著頭皮把她的女朋友安排在她的旁邊，並收回所有的座次表，免得賓客把張三當成李四。從此，再也不敢邀她當陪賓。也希望大家都能記住「出席宴會應準時」、「不隨意攜帶不在邀請名單上的賓客同行」的生活禮儀。