我自首，我不是公主，但可能有點病，對於機械、家電、工具維修這方面的事，完全不擅長也相當陌生，但交往的對象卻是個「黑手」，家裡開機車行。

這可能要從我的原生家庭說起，雖然不是在富裕家庭長大，但從小就沒看過家中唯一男性－－我的父親，拿過工具更換家中水電，所以我一直認為，小至更換電燈泡，大至家電裝修，全部都需要請水電工來處理。

第一次去男友家，看見地上、櫃子上、樓梯間，堆放著叫也叫不出名字的大小機械工具，我相當納悶，為何家裡會出現這些東西？他總回我：「等到需要的時候妳就知道。」我不知道，因為即便擁有這些工具，我也不會修理。

後來，每當各種臨時狀況發生，如：胎壓不正常、牆壁漏水、跳電、管線不通等等，他都能拿出不同工具一一破解，頓時覺得這雙黑黑的手好可靠。

忘了從什麼時候開始，我的手也跟著黑黑的了。