咪子／黑手男友
我自首，我不是公主，但可能有點病，對於機械、家電、工具維修這方面的事，完全不擅長也相當陌生，但交往的對象卻是個「黑手」，家裡開機車行。
這可能要從我的原生家庭說起，雖然不是在富裕家庭長大，但從小就沒看過家中唯一男性－－我的父親，拿過工具更換家中水電，所以我一直認為，小至更換電燈泡，大至家電裝修，全部都需要請水電工來處理。
第一次去男友家，看見地上、櫃子上、樓梯間，堆放著叫也叫不出名字的大小機械工具，我相當納悶，為何家裡會出現這些東西？他總回我：「等到需要的時候妳就知道。」我不知道，因為即便擁有這些工具，我也不會修理。
後來，每當各種臨時狀況發生，如：胎壓不正常、牆壁漏水、跳電、管線不通等等，他都能拿出不同工具一一破解，頓時覺得這雙黑黑的手好可靠。
忘了從什麼時候開始，我的手也跟著黑黑的了。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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