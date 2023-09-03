中玄／時時刻刻
2002年有一部麥可‧康寧漢同名小說改編的意識流電影《時時刻刻》，非常難懂，我是先看過小說後再看電影的，才稍微理解些。不過，這片名取得好，愛情的魔力，就是讓戀人們想時時刻刻相聚，即使要花費兩、三倍以上的交通時間。
1974年，我在鳳山受預官訓練，當時沒有高速公路，沒有高鐵或火車的自強號，前往台北見女友是搭平快車，耗時八個鐘頭。那時也沒周休二日，步兵學校學員，除非有特休，一般放假是從周六中午到周日黃昏，去掉搭車時間，相處時光所剩無幾。
出於思念，有一次我沒通知女友，搭上周六下午十二點半的平快車，抵達台北師大女生宿舍前，已是夜晚九點，天空飄著細雨。女友驚喜，直言：「最難風雨故人來！」聊沒一小時，我到師大學弟男生宿舍，尋求回家室友一個床位，度過一晚，次日也只剩半天與女友相聚，中午又搭八小時的車回鳳山。
已經忘了如何在擁擠的車廂中，不上廁所、一路站到終點站，但大概就是年輕歲月加上愛的魔力吧！
女友也瘋狂。我下部隊後，曾駐軍新竹犁頭山營區。有次周六下午，她以為我們在營休假，竟轉搭火車和客運，摸索到我們營區。時已近黃昏，營長熱心招呼她與全營官兵一起用晚餐，未料吃到一半，上級師部突然來個緊急集合大測試，轟然一聲，全營官兵回去著裝、帶武器，在操場集合，偌大餐廳只剩女友一人，惶然不知所措。
事後，連長特准我送女友去營區外車站牌搭車。女友直呼真瘋狂，來這裡吃一桌一度沒人的晚餐，亦方知軍人生活是這樣緊張的。
我和現在的老妻，都沒忘掉這五十年前的事，那時時刻刻想見一面的心情。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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