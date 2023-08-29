「有空和我去二看嗎？」

我的人生在買了房子以後忽然常有這樣的邀約，「二看」顧名思義是指「看第二次」，也就是買方看了第一次有進行考慮，想約再看一次房子。「二看」的陣容理應會出現決定是否出手的關鍵人物，當然也會需要一如像我這樣的角色：助陣的菜雞。想要買房的是我同學，她帶著母親，另外還請了曾經當房屋仲介的表哥上來一起看，一字排開，生旦淨末丑都有，各司角色職能。

看別人買房子，我抱著「增廣見聞」的心情去賞屋，房屋物件是人事時地物的黃金交叉，房仲通常都會先娓娓道來屋主的故事：「屋主是台南人，預售就買了，沒有貸款，是買給她女兒的，你們看這個裝潢和客變（指「客戶變更」，也就是請建商在不影響結構安全的前提下變更格局），買的時候沒想過要賣，要不是生了小孩得換大空間。」

仲介講房的語氣不帶花腔，優勢和劣勢都有分析，這棟樓是怎樣的地？買這裡和買隔壁差別是什麼？隔壁又正在蓋什麼？遠方又是什麼科技園區還是重劃區。或許這也是另一種話術，油腔滑調模式面對我們這組人馬恐怕不合時宜。這是相對的，我們知道賣方的來歷，我方想買房的緣由和背景大概也摸個七七八八了？

我自知是很外圍的人，是時候也要擔任音效組了：「哇！原來這一棟藏在巷子裡之前都沒注意耶。」「離捷運站很近沒錯，但是會不會很吵？」算是替心裡喜歡也不太好「喜形於色」的同學「贊聲」一下。

當然也要拿出「尋找威利」的精神：「這裡有裂痕？」「隔壁看起來有養貓，我看到窗邊有放貓跳台耶，鄰居是做什麼職業的知道嗎？」「樓高是挑高多少？真的有三米二嗎？」「怎麼有水管的味道啊？沒有單層排氣嗎？」身為菜雞，我就是一直發出聲音就好。

「好了，我要回去煮飯了，你們慢慢看。」同學的母親的起手式，宣告「二看」上半場結束。

仲介也舉重若輕地暗示，他下午還有幾組要帶看：「這邊，資料也印出來訂成一本了，你們再討論。」通常「二看」看到的資料已經不是一張Ａ4資料卡，可以看到房子的權狀謄本、土壤液化潛勢查詢、整棟樓近三年交易實價登錄，厚厚一疊像是升學考試的學習歷程。

中午在同學家吃，終於輪到表哥上場：「看你想出多少錢買啊？」表哥賊笑。

「以前那一區，有個糖果工廠，每次經過那裡空氣都有甜甜的味道，工廠門口布告欄會公告今天是什麼口味？星期一是草莓、星期二是葡萄、星期三是橘子……果然是外地人才會在預售的時候就敢買啊！」

「而且沒有貸款，台南人果然很有錢。」

「查到了查到了！我抓到五年前的實價登錄了！」表哥按著計算機算出持有成本價，包括課稅、房屋仲介費、代書費……他推測出成交價區間，又看看目前屋主的開價「是個畸零的數字」，他大膽推測，屋主應該「急著賣」。仲介說的背景故事就當成背景音樂聽聽就好。

「看來可以從成本價加五十開始喊。」而且不用先給仲介斡旋金，用「不動產買賣議價委託書」也可以出價，一樣有法律效力。

看房像是一齣自己下去演的舞台劇，每句若有似無的台詞，背後都有意義，吃瓜的我，今天又大開眼界，我果然還是菜雞。