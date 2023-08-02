「後來我鼓勵自己，只要早起就可以點他們的早餐吃當作獎勵。有這份獎賞懸在前頭，愛賴床的我也甘之如飴。」

文／劉冠吟

當初在家裡附近開起這麽一家早餐店，我跟先生都想：「開不久吧。」有點時髦的外觀掛著「啾啾哥」的招牌、圖樣是一個打著領結的男士，店裡工作人員是年輕帥哥們，店面小小的，菜單上品項卻是雄心壯志的多，是這麼一家出現在住宅區內有點違和的早餐店。

然後帥哥就活下來了，活得有滋有味，左右逢源。每到假日早晨要排隊，我也變成定時去報到的客人之一。顏值高的不只是店員，更是食物。一剛開始我先迷上的是薯餅，薯餅向來被列為罪惡不推薦的食物之一，但啾啾哥的薯餅是店員每日在店裡製作的，吃得到口感十足的薯絲，感覺吃下了馬鈴薯本人的健康感，免去了薯餅的油膩感。

後來我又迷上了蛋餅。蛋餅在臺灣派系林立，莫衷一是，粉漿派的餅皮派的、沾醬油膏或甜辣醬，誰都不服誰。啾啾哥的蛋餅煎得「恰恰」，每面都像算好妝感一樣有幾個不多不少的雀斑，沒有油份殘留在表皮，這鐵板功夫厲害，大概可以收服所有門派。

帥哥早餐店沒有推陳出新的帥哥，菜色倒是每隔一段時間會上新款。後來幾款貓王三明治、咖央熱煎吐司等，都是融合國外風情但順利揉進我的胃裡。我不是個晨型人而且動作慢吞吞，常常導致自己在有要事的早晨遲到，後來我鼓勵自己，只要早起就可以點他們的早餐吃當作獎勵。有這份獎賞懸在前頭，愛賴床的我也甘之如飴。

除了美味之外，我喜歡他們講究每份餐點的調味細節，以及用小托盤裝盛的心意，讓家常早餐的儀式感變得日常但不平凡。住家附近有這麼一家早餐店，是沁入心脾的幸福吧。

● 品嚐更多作家私藏好味道：「作家餐桌」邀你一起上座啖美食

書名：有春的日子

作者：劉冠吟

出版社：有鹿文化

出版時間：2021-11-01

關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。