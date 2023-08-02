劉冠吟／帥哥早餐店
「後來我鼓勵自己，只要早起就可以點他們的早餐吃當作獎勵。有這份獎賞懸在前頭，愛賴床的我也甘之如飴。」
文／劉冠吟
當初在家裡附近開起這麽一家早餐店，我跟先生都想：「開不久吧。」有點時髦的外觀掛著「啾啾哥」的招牌、圖樣是一個打著領結的男士，店裡工作人員是年輕帥哥們，店面小小的，菜單上品項卻是雄心壯志的多，是這麼一家出現在住宅區內有點違和的早餐店。
然後帥哥就活下來了，活得有滋有味，左右逢源。每到假日早晨要排隊，我也變成定時去報到的客人之一。顏值高的不只是店員，更是食物。一剛開始我先迷上的是薯餅，薯餅向來被列為罪惡不推薦的食物之一，但啾啾哥的薯餅是店員每日在店裡製作的，吃得到口感十足的薯絲，感覺吃下了馬鈴薯本人的健康感，免去了薯餅的油膩感。
後來我又迷上了蛋餅。蛋餅在臺灣派系林立，莫衷一是，粉漿派的餅皮派的、沾醬油膏或甜辣醬，誰都不服誰。啾啾哥的蛋餅煎得「恰恰」，每面都像算好妝感一樣有幾個不多不少的雀斑，沒有油份殘留在表皮，這鐵板功夫厲害，大概可以收服所有門派。
帥哥早餐店沒有推陳出新的帥哥，菜色倒是每隔一段時間會上新款。後來幾款貓王三明治、咖央熱煎吐司等，都是融合國外風情但順利揉進我的胃裡。我不是個晨型人而且動作慢吞吞，常常導致自己在有要事的早晨遲到，後來我鼓勵自己，只要早起就可以點他們的早餐吃當作獎勵。有這份獎賞懸在前頭，愛賴床的我也甘之如飴。
除了美味之外，我喜歡他們講究每份餐點的調味細節，以及用小托盤裝盛的心意，讓家常早餐的儀式感變得日常但不平凡。住家附近有這麼一家早餐店，是沁入心脾的幸福吧。
作者簡介
劉冠吟
苗栗出生，台北長大。就讀景美女中、台大中文系、新聞所畢業。曾做過記者、公關、發言人、《小日子》雜誌社長，帶著對「品牌化」的成功經驗，擔任華山文創園區品牌長，為台灣文創領域的發展注入能量。
喜歡寫作、旅遊、認識新朋友，好吃、嗜酒、熱愛工作，育有一女罵罵號，一犬有春。著有《女子力不是溫柔，是戰鬥》、《有春的日子》等書。
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