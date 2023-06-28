山女孩Kit／晨之美

「早餐是一種理想，具有開創性與活力。」

文／山女孩Kit

夏天台東微居，每天五點醒來。

雞啼和太陽沒有關係，就像是早餐和早晨沒有關係一樣。沖完咖啡開始寫字，寫到六點想吃早餐，寫到十點想吃早餐，寫到下午一點想吃的還是早餐。

因為早餐是一種理想，具有開創性與活力。純粹的食材層層堆疊，吐司啪擦一聲原地跳起，鐵板上滋滋作響的蘿蔔糕，雞蛋在桌角磕碰出一顆金黃。

兩隻鍋鏟像蝴蝶般在蒸汽中飛舞，落地親吻焦化的培根時發出鏗鏗的聲音，九層塔加進煎成脆爽的蛋餅皮，只在台東才有的滷肉炒麵，加上特製的辣椒醬搭配鮮奶茶，一整天都因此而明亮。

台東成功鎮上每日期待的兩家神祕早餐店，當地人設隱藏，觀光客不打卡，能吃到只能說是上天眷顧，美食天使正在你頭上飛翔！

●都歷有一棵樹

地址：台東縣成功鎮都歷路142號-4號

FB：A tree in Torik - 都歷有一棵樹

雖然說是六點半開，但到七點半前是當地人的自家廚房，三五成群前來的小學生不必開口，兄妹檔老闆們認臉遞早餐，這時候去肯定要等上好一陣。所有食物現點現做，無窮的耐心換來胃口大開，往往都想要吃上兩份！

內用座位通風舒適，外帶建議自帶餐盒，請務必嘗試可頌系列。

（圖／山女孩Kit 提供）

（圖／山女孩Kit 提供）

●Do-Mine早餐

地址：台東縣成功鎮三民路168-3號

FB：DoMine 獨賣美味 早餐&下午茶

一周只開四天的獨賣屬於台東的生活情調，一家千萬不能讓民宿的友人知道你正在排隊，否則你的外帶單只會愈來愈長。內用不超過十張板凳，神祕醬料就放在左牆上的木盒中，蒜蓉醬與自製辣椒醬可說是鎮店之寶，無辣不歡者也須酌量使用。

滷肉炒麵根本必須成為獨立品牌，更別說煎得赤赤（台語tshiah）的蘿蔔糕淋蛋（你還可以說出通關密語「要加九層塔」）！若要喝鮮奶茶請九點抵達，通常十點半就售罄，雖然熱心的老闆說可以外帶飲料進來喝，但還是希望老闆紅茶可以煮大鍋一點（笑）。

（圖／山女孩Kit 提供）

滷肉炒麵加特製辣醬。（圖／山女孩Kit 提供）

● 品嚐更多作家私藏好味道：「作家餐桌」邀你一起上座啖美食

作者簡介 （圖／山女孩Kit 提供） 山女孩Kit 上班族、登山者、寫字的人。

在廟宇異常密集的豬屠口長大，不是泡在游泳池，就是泡在圖書館，反正兩邊最愛的媽媽都找得到她。是游泳校隊，是競技啦啦校隊，贏的時候喜歡訓練，比賽輸的時候最討厭運動選手的爸爸。 成為上班族時喜歡上跑步，跟著村上春樹跑去夏威夷完成了初馬。開始爬山以後，將山告訴她的事寫在每日清晨七點的日常，寫著寫著，走著走著，就有人跟著她一起往山去了。 ★山女孩Kit 的instagram ： @kit_fang 連結

書名：《沒有名字的那座山》 作者：山女孩Kit 出版社：遠流出版 出版時間：2021-05-01

關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。