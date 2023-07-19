韋瑋／吃巧也吃飽的酸菜鴨肉湯

「能說服自己定居霧峰的幾個要素，除了好景、好人，還有一樣──好吃！」

文／韋瑋

那日，來熊與貓咖啡書房逛書店的客人，認真翻著放在桌旁的一本樣書，讀著讀著……目光停在《台中城南有故事》的某頁，把書轉向我，兩眼發亮問道：「請問這道菜在哪吃的到呀？」

看來，她已經意識到，店裡只有咖啡、龍眼花茶等幾款飲料，附贈小餅乾，作家書房並未供餐，書上有著陳泰棣大廚好心分享的食譜，如果不想依樣畫葫蘆自己做做看，還有什麼辦法吃到我寫的那道菜呢？

「來參加霧峰桐林社區的小旅行吧！」我熱情邀約。

能說服自己定居霧峰的幾個要素，除了好景、好人，還有一樣──好吃！

到霧峰幾個社區照顧關懷據點辦活動，最讓我津津樂道的就是志工廚房出產的午餐。剛開始還有點不好意思，幾次下來，進桐林、六股、舊正社區時，活動一旦跨越中午時段，便養成自帶碗筷的習慣。實在太好吃了啦！

近年來把耕耘地方的重點放在強調自然生態的桐林社區，不但建立起幾款結合在地特色的菜單，還不斷灌輸眾人不只要吃飽也要吃巧的觀念，餐食好吃之外，開始覺得碗盤也得漂漂亮亮才是。

霧峰桐林社區。（圖／韋瑋 提供）

我把餐桌搬到社區，一旦舉辦小旅行活動，就是打牙祭的時刻。社區風味餐之中的菜肴，跟著季節走，湯品也是。趁著春末微涼之際，陳泰棣師傅掌勺，要煮「酸菜鴨肉湯」，我光是白吃白喝還不夠，還報名了大廚訓練班，拿著筆記本跟在阿棣師身後探頭探腦。

他提示幾個重點，鴨肉要先汆燙，連主角鴨肉、酸菜之外還要加白蘿蔔的秘方都一起告訴我。清水和冬筍先下鍋煮二十分鐘，下酸菜再煮十五分，鴨肉下鍋煮五分鐘後記得加酒，要再煮半小時以上才會入味，起鍋前五分鐘下白醋。

那天的社區小旅行，我跟幾個工作人員到戶外石桌用餐，即便是大冠鷲乘著上升氣流飛行的正午時刻，仍有微風徐徐，手捧盛滿湯料的陶碗大快朵頤，耳邊不只有大冠鷲的口哨音響起，還有此起彼落的讚美：「吃得好飽呀，這湯也太好喝了！」

註：有關「霧峰桐林社區」或小旅行的訊息的資訊可以於FB粉絲頁留言或私訊詢問。

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作者簡介 作者韋瑋。（圖／韋瑋 提供） 韋瑋 寫新詩寫評論寫報導，搞文學教寫作玩文創，沒定性的變種摩羯座。在別人想學國標的時候跳Hip Hop（同伴多比我年紀小），跳了兩年街舞竟然學起太極拳（同伴多比我年紀大）。 幼時在宜蘭冬山被外公外婆帶大，目前是台中媳婦，但因長居台北，認為自己是台北人，感謝台北的交通，讓不會騎腳踏車機車開車的我也能到處逛遊。 內心是靈動的貓、以文字與人親近的海豚，做過雜誌主編和出版部主任、主持過廣播節目、玩過廣告文案。現任文創記者、《詩評力》免費報創辦人、聯合學苑課程策劃暨授課講師，擔任各式文學及品牌寫作的講師與評審，以及《聯合報》繽紛版、《國語日報》、《幼獅文藝》專欄作家。

書名：出好貨：細節淬鍊老品牌的24個故事

作者：韋瑋

出版社：有鹿文化

出版時間：2013/11/13



關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。