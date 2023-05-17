騷夏／跟著植蕨喝咖啡

「喝別人沖的咖啡像是被載，是另一種享受。」

文／騷夏

網傳東京有「趕稿咖啡廳」，沒寫完不能離開、店員還會關心寫稿進度，讓拖延症完全消除。頻頻收到這個訊息的我一度自我檢討交稿信用是有很糟糕嗎？還是說到「作家」給人普遍的印象就是會「拖稿」？但老實說自從開始要繳房貸後，靈感總是特別有，身為作者的我，近期真的沒有在欠，為了開源節流，也期許自己少在咖啡廳「浪流連」。

但是熱愛植物的我，實在是很難抗拒「植感」的誘惑。璞豆咖啡的店主傑瑞和片片是我認識多年咖啡朋友，他們推坑我咖啡，我推坑他們種植物，從（疑似）鄰居飛來的一棵孢子苗開始種起，到一整面牆都長「鹿」，真心「蕨」得很誇張。

我總是坐在吧台的位置，看著研磨好的咖啡粉注水膨脹，在濾杯堆成完美的咖啡壁，「漂亮喔！」雖然自己也熱愛手沖，但我珍惜在璞豆的咖啡時光，喝別人沖的咖啡像是被載，是另一種享受。

除了可以跟著「植蕨」喝咖啡，傑瑞也對料理相當熱情，如果決定在店內工作趕稿，除了蛋白質主菜，配菜的生菜沙拉、炒嫩蛋、地瓜與時令水果總讓我胃好心笑。過年更有年菜預購，一期一會的荷葉鰻魚油飯、紹興酒雞腿只有這個時候才會出現，公館溫州街璞豆咖啡總是讓我可以多個願望一次滿足。

（組圖／騷夏 提供）

（圖／騷夏 提供）

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作者簡介 （圖／攝影陳佩芸，騷夏提供） 騷夏 1978年出生於高雄，淡江大學中文系、東華大學創作與英語文學研究所畢。筆名擷取《離騷》之「騷」與出生於「夏」之意。 以「淤積的字」等十首詩作獲得2018年吳濁流文學獎新詩獎正獎；而詩集《橘書》在二○二○年名列《文訊》「21世紀上升星座：1970後台灣作家作品評選（2000～2020）」，成為現代詩類獲選者之一。 現居台北，養貓一黑一橘、植株些許。出版作品有散文《上不了的諾亞方舟》，以及詩集《瀕危動物》、《橘書》等。

書名：《瀕危動物》 作者：騷夏 出版社：時報出版 出版時間：2023年2月17日

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