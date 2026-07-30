我又迷路了

涉水的自己在倒影

漣漪，瞳孔，湛藍的天空





低著頭，看見你

和自己的臉孔疊在一起

緩緩泛開在水邊





你濕滿的身體，落地

像我現在起霧的眼眶

蹲下，撿起

梳理分岔的你





臉孔遮在你的後方

纏繞的動作在指尖，摩娑

此刻我將你向後拉

多麼希望你留在身後的天空

乾燥、無雨

蹲下才能假裝接近

腳邊的褲管，像我看你時的眼睛

姿態越低越容易被沾濕





繫緊的步驟

交叉，兩條線在左右手

一邊握在手心，一邊彎曲自己

從對方的中心繞過

最後被纏住

左邊蜷縮成圓圈

右邊圍繞，抱緊，像是環臂安慰

兩邊的身體互穿過彼此的內裡

最終纏成結





結的尾端離水影的天空

像是差點觸及

水窪的雨和烏雲告別

落在地面，灰暗的倒影疊在一起

像雨和天空最後的合照

移動的兩端卻在定格的畫面打滑──





腳邊的鞋帶就像是我們

曾經的繫緊漫長而小心

鬆綁的時候輕輕一拉





你也怕迷路嗎，看見你落進水裡

蹲下，撿起，倒影緩緩泛開

像是我們真正觸及天空……





●讀這首詩時有「解謎」的感受，使人聯想到希臘神話納西瑟斯的顧影相照，也想起〈奧菲莉亞之死〉這幅充滿象徵、隱喻的細膩畫作。（零雨） ●詩中設定了環環相扣的譬喻和親密關係，表面上談綁鞋帶，卻又能呈現兩人如何在愛中互相試探、擁抱，甚至將彼此的生命深深糾纏在一起。鞋帶雖然費心繫緊，鬆開時卻只需要輕輕一拉，象徵感情可以在一瞬間瓦解，整首詩的結構非常清楚。（須文蔚）