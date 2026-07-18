陳其豐／酸澀的內餡，微苦的心

閱讀 陳育律《神不吃甜點吧》（松鼠文化出版）

許久未見的朋友自遠方歸返，在一個過度晴朗的午後，天空不見一絲雲，我們約在巷子內的咖啡廳，交換半年多來生活種種。閱讀散文集《神不吃甜點吧》，大抵也如此情此景。陳育律彷彿坐進我面前的沙發，講述輾轉於歐陸、日本 的日常，不厭精細地勾勒移動的軌跡，所見所思悉數陳列於蛋糕櫃，期待不在此處的「你」光臨。

對「你」傾訴的姿態，也令人想起他的詩集《你記得地圖上的一切都要變淡的》，橫跨了空間與時間，獨行的身影。「影也許活在日常的反面。」兩本書裡，我們偶爾能看見他任性如〈抽屜旅行〉中那只被凍結的淡藍色機械錶，扣留時間，宣告誰也不准跨過去。也隨著他在〈倫敦遊戲〉來回穿梭，聽見困在地鐵隧道時的回聲：「進退不得卻也無可奈何，需要的不過是些許耐心。」

於是，當他宣示「到過世界的盡頭，才發現世界沒有真正的盡頭」，旅途便正要開始。敘述視角轉回台灣 ，陳育律繼續在青春記憶裡兜著圈，一面藉由書寫重新校準，一面不疾不徐地向讀者展示。字句間泛起的光暈，有時令人感到微微暈眩──這是詩人的甜點店，寫作散文的獨門配方。「貌似隱密的位置，等待被讀取的情感昭然若揭。」故事 被端上桌前，陳育律為酸澀的內餡，微苦的心，都覆蓋了一層薄薄的糖霜。

等待著誰輕輕咬下一口。那些尋常事件、閃現復消逝的心緒，因為有人說，因為有人在聽，就不會淪為遺失的〈襯衫鈕釦〉。怎麼說，怎麼寫，請參照〈蛋的時間三帖〉。水波蛋、玉子燒、溏心蛋……烹調方法何其多，每次執意高難度挑戰，都暗含慎重其事的堅持。而某些忍著不說、不曾挑明的，就像是〈小風景〉裡那顆發霉的橘子，顯微鏡下自是生命力旺盛的微型星球。

日子不斷前進，陳育律屢次回溯生活中玻璃杯滑落的時刻，邀請讀者一同低下身子，撿拾散落的碎片。當草莓族購買草莓，撞見表層下受傷的那群，已然分不清是商家蓄意欺騙，還是自己提回家時確實晃到了。無論如何，我喜歡陳育律的處理之道：買瓶牛奶，打果汁喝吧！

一飲而盡，甜蜜蜜。