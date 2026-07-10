鄭培凱／鳥啣花落碧巖前

《碧巖錄》可算是一本奇書，在禪宗 史上赫赫有名，經常得到「禪門第一書」的讚譽，在日本 更是當作禪學寶典，甚至被人視為禪茶一味的思想源頭。這本書借著闡釋雪竇重顯的《頌古百則》，引出一百則禪宗公案話頭，呈現禪宗師徒傳道的場景，同時不厭其煩的解說禪師與學佛人的對話，有時展現悟道的溝通，有時顯示問道的魯鈍，其中暗藏或隱或顯的機鋒。以禪宗的話語而言，就是「老婆禪」，絮絮叨叨，不厭其煩，企圖以旁敲側擊的方式，把「不立文字」的禪宗悟道過程，以詳細的文字解說，點出如何可能掌握精神超升的意旨。

禪宗最基本的修道方式，就是「悟」，不管是頓悟，還是漸悟，關鍵是電光火石，突如其來的精神領悟，霎時體會了佛祖的心意，成就出家修行的目標。因此而有「放下屠刀，立地成佛」的說法，本來是與孜孜矻矻熟讀佛典的冬烘式學習無關，更與浸潤於文字闡釋毫不相干，怎奈佛徒弟子思維魯鈍，只好一招一式，通過詳細的文字解說，出現了《碧巖錄》這種「文字禪 」。禪宗講究「直指人心，見性成佛」，所以「文字禪」的解說，顯示了禪宗傳道的內在矛盾。對於佛門弟子，不說他不明白，說了或許更不明白，甚至領悟出岔，走上邪修的途徑。韓愈在〈師說〉講的是入世的學問之道：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」而禪宗修道的目的不同，不是累積世間的知識，而是要體悟「佛祖西來意」，因此，禪師傳道的方式也就不同，受業的目的也不同，要解的惑更加與世事無關。師徒之間，怎麼傳遞關鍵性的悟道之路呢？說也不是，不說也不是，這就出現了「文字禪」的弔詭困局。

《碧巖錄》的論述結構，看起來很有邏輯性，共有一百則，按照前述的歸納，每則的實體內容可以分為三部分：公案案例、雪竇頌古、圜悟闡釋。先是「垂示」，引出一個禪宗公案的案例，夾註夾評；然後列出雪竇重顯的頌古詩，作為印證；最後評說雪竇的頌古詩，並且總結此一公案的提示。這種論述法，當然不是實證性的邏輯，不是定義了探討範疇的思維推衍，與古希臘發展的理性「邏各斯」（logos）不同，也不同於黑格爾「正反合」式的三段論，卻有其內在的通貫道理，可以姑且名之為「正詩合」：先敘述說不清道不明的公案，顯示實在的人生處境中悟道的曲折，再提升到詩意朦朧的玄想，最後總結出參透禪理的混沌境界。以教外人粗淺的揣測來看，《碧巖錄》三段論的精義，就是詩情想像的翱翔，上天下地，鳶飛魚躍，與天地同根，與宇宙共生。講道是在參禪，悟道是在作詩，喫茶去就是喫茶去，柏樹子就是柏樹子，有無相生相剋不礙道，落紅不是無情物，化作春泥更護花。

《碧巖錄》成書於宋徽宗政和年間（1111-1118），圜悟克勤在湖南澧州夾山靈泉禪院擔任住持，闡釋並評唱雪竇重顯《頌古百則》，經門人編輯而成。夾山寺初創於唐末，是善會禪師的道場。據說，開闢道場之初，有僧人問善會：「如何是夾山境？」答道：「猿抱子歸青嶂裡，鳥啣花落碧巖前。」此一公案當然是探究佛理，卻充滿了詩情畫意，傳誦一時，使得「碧巖」成了夾山的代稱，而圜悟禪師的著作，也就順理成章，題名為《碧巖錄》了。

《碧巖錄》問世之後，一紙風行，在各個宗門廣為流傳，混淆了詩情想像與禪機開悟，引起一些禪師的不滿。《禪林寶訓．卷四》，記天台山萬年寺的心聞曇禪師抱怨：「教外別傳之道，至簡至要，初無他說，前輩行之不疑，守之不易。天禧間雪竇以辯博之才，美意變弄，求新琢巧，繼汾陽為《頌古》，籠絡當世學者，宗風由此一變矣。逮宣政間，圜悟又出己意，繼之為《碧巖錄》……於是新進後生，珍重其語，朝誦暮習，謂之至學，莫有悟其非者。痛哉！學者之心術壞矣。」因為「文字禪」的影響，使得佛徒偏離學佛悟道的初心，刺激了圜悟的大弟子大慧宗杲（1089-1163），為免佛徒誤入歧途，燒毀了《碧巖錄》書版，也成了禪宗的一件公案。