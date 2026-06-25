讀清水《友繪的小梅屋記事簿》，這部漫畫 以大正時代台北城內料亭的女兒為主角，隨著劇情推進，大量台灣 美食端上桌：春捲、蓮子湯、拔絲地瓜……別的倒也罷了，唯獨炸芭蕉委實勾起我無窮想像。

炸芭蕉又稱芎蕉糖。根據書中引述的、1917年《台灣教育會》刊載之作法：「將香蕉去皮切塊，麵粉、砂糖、鹽加水調成麵糊，蕉塊裹上麵糊後入油鍋炸。」賣相好，口碑佳，原料取得和技術門檻都不高，理應立於長銷不敗之地，但事實正好完全相反，百年後的今日，炸芭蕉幾成絕響。

香蕉是熱帶的象徵。日治時代以降，香蕉長年位列台灣銷往日本 的主力輸出品；經「芭蕉檢查所」檢定合格的香蕉一一裝籠，上船，由基隆港出發直送九州門司港，爾後再轉運至日本各地。據說香蕉頗獲明治天皇垂青，受天皇影響所及，加上物以稀為貴心理作祟，日人遂視之為高級果品。數年前，趁旅行之便一訪門司港，禮品店入門顯眼處堆滿了本地名物香蕉蛋糕，我見了忍不住失笑，這「本地」背後可還有好一段飄洋過海呢。

烤香蕉蛋糕，肥熟的香蕉確係不二之選，但下油鍋還得挑芭蕉才對味。我向來偏愛芭蕉遠勝香蕉，喜它肉質柔細，口感彈糯，酸甜間另有一股芳韻，可惜同好似乎不多，上市場一看，芭蕉每每屈居少數。芭蕉少，炸芭蕉自然式微，饞起來只能靠泰國國民小吃香蕉煎餅過過乾癮──人在台灣，這恐怕是最接近的選項了。

炸芭蕉是南洋常見小吃，抹糖，沾煉乳椰漿，越南菲律賓印度馬來西亞各有各的版本。同屬南島文化圈，炸芭蕉在台灣反而扎根浮淺，悵然之餘，每回路過中和緬甸街必定點一份炸芭蕉，可是，從街頭吃到巷尾，只覺或形似，或神似，但終究統統都不是──雖然，不曾真正嘗過台版炸芭蕉的我，彷彿先天欠缺了發言的立場或資格。

說到底，自己的味道還是要靠自己動手復刻。

前幾年，反威權反獨裁的台灣泰國香港網友透過社群網絡串連，師出須有名，基於珍奶泰奶絲襪奶茶之誼，故自封為「奶茶聯盟」。除奶茶外，芭蕉其實也是台灣和許多國家的交集，有朝一日，當炸芭蕉再度風靡台灣，地圖上想必將多出一道燦爛的金蕉連線。