陳其豐╱成為大人以後

2026年5月29日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請李屏瑤 與洪倪對談。主持人顏訥 形容，本月「文學相對論」有著私密的聊天氛圍，讀者彷彿進入兩人的對話小視窗，窺見寫作過程，也像觀看一場被剪輯過的直播。

此次合作中，兩人透過線上文件雲端共筆，傳接球般地謀篇。洪倪坦言，起初不知如何拿捏對話方式，索性書寫當下發生的事情。她也將遊戲進度消失的挫折寫進文章，因而體會到：「需要整理情緒時，也許就是文學發生的時刻。」對李屏瑤而言，雲端共筆如同打開虛擬信箱，看見對方傳來小紙條。兩人作息相近，有時深夜打開文件，看見對方正在輸入，便用註解功能聊天。李屏瑤笑稱，寫稿是很個人的事情，有人線上同步觀看，總覺得少了幾分隱私。

自由接案迄今十餘年的李屏瑤，曾在網路連載小說，每當被讀者詢問進度，她總是不為所動，保持獨有的節奏。大學畢業後，李屏瑤曾擔任廣告文案，卻意識到那是為別人而寫，而非真心相信的事。由於害怕失去自己的聲音，李屏瑤透過文學寫作自我整理、抒發心情，「在寫作中，你會對自己誠實。」她將上班經驗比喻為早期寫作的燃料，工作使人「靈肉分離」時，寫作便成了生活的出口。

洪倪回憶，經歷拍攝電視節目的不固定工時後，反而更能體會規律上班、保留固定創作時間的可貴。她高中時就曾投稿短篇小說，但因不喜歡向別人坦露內心，自認不擅長寫散文；直到大三開始尋找自我價值，才嘗試以散文面對自己。二十五歲後，她渴望以大人的眼光回頭檢視長年糾結的心緒，藉此調整身心。那些童年時被忽略的情感，終究會在長大後重新找上門來，洪倪笑說：「該吵的架還是得吵。」

談及各自的文字啟蒙，李屏瑤小時候經常流連圖書館與地方書店，甚至因為不好意思在店裡站太久，養成了速讀能力。洪倪則在超商翻看商業雜誌，一窺各行各業的故事。成為大人以後，洪倪開始工作賺錢，能夠真正替自己作決定，消費時總感到踏實滿足。至於哪些物件足以標誌成年？李屏瑤的答案是擁有自己的沙發，洪倪則分享與室友合購二手雙門冰箱的往事：「冰箱是物品也是空間，我想擁有的，其實是自己的空間。」

朗誦環節，洪倪帶來〈麵包超人〉，李屏瑤則朗誦〈跪姿練習〉。李屏瑤表示，寫作勢必是孤獨的，一切終究是自己與作品之間的事，偶爾不孤獨的時刻，是發現作品被閱讀、回覆了。洪倪回應，文章寫完通常只有自己讀過，若沒有得獎或發表，彷彿就不存在於世，這時的孤獨感特別強烈。然而一旦想到，世界上某個角落有人也正在寫作，似乎就不那麼孤獨了。

書寫切身經驗時，李屏瑤偏好消化完畢再動筆，因為情緒剛發生時「溫度過高」，需要放冷一點才能理智判斷。洪倪則習慣「邊寫邊消化」以掌握真實感受，若溫度實在太高，就得「少量多餐」，過一陣子再寫下新體會。洪倪認為，散文首先服務自己的內心，即使剛開始寫得不順，只要找到閱讀路徑與美學偏好，並持續練習，便會越寫越流利。顏訥總結，兩人都在寫作中好好照顧了內心，而文學便是透過另一雙眼睛，重新看見從前的自己。

星期五的月光曲 台積電文學沙龍131 來自那裡，抵達哪裡 朗誦作家：沐羽、梁莉姿 主持人：白樵 時間：6月26日P.M.7:30-9:00 台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦 地點：孫運璿科技‧人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口）

免費入場，歡迎聆賞！

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