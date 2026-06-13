夏樹／天外飛來一根羽毛

推薦書：小令《佩加索斯的癒感》（九歌出版）

小令喜歡小令，所以叫小令，不意外她就是一個詩人，眾聲喧譁下，《日子持續裸體》、《今天也沒有了》，獨自寫詩。游於文，她還是小令，第一本散文集《佩加索斯的癒感》，貼近詩意，更意在言外，是「這輩子大概只會發生這一次，不記起來肯定會忘掉的珍貴事件」。書後感言，「忽然獲得了佩加索斯飄落的一根羽毛」，在內心天平的一端；另一端呢，得把肉身全部放上，再不斷取捨面對，才能單純感受，喜歡什麼，不要什麼。

喜歡什麼，自可信手寫來，但要寫到不瘋魔不成活，每個當下，顧盼流沔，都是一眼萬年。《佩加索斯的癒感》，三分輯，三意境，大山大問「山心總是難免的」，一路點出「心血來襲」的日常微光，最後來到「紅顏搏命」內心小劇場。原來一魂入魔，煉化後，才是什麼都不想要。

把自己隱身山裡面，小令「山心總是難免的」──山對我很好，我想看的，山都讓我看到──應是她人世間所有喜歡的根源，心中投射的一面鏡子，說著別人不曾說，也不承想的急急如律令：連霧都信、走自己的神、像火鍋料一樣安靜躺著、天空燒金紙灰飛了、清醒如夢幻泡影。詩的喻言與山的意志如咒如符，有靈有聖，撚起了一個「不知道為什麼，就是好喜歡」的卦。

走了山，也走了神，小令人間清醒──我知道我走回來了，只是又越走越遠──無來無去，每一次的因緣俱足，都是「心血來襲」。這是她走跳江湖，精氣神合一的隨身散打，主打看山是山，看山不是山，看山還是山。我等〈我等〉、兩串香蕉為〈旅伴〉、甜的，是me，〈是蜜〉、已婚已昏〈蟻婚〉。自創新招的小令，〈舌我欺誰〉，練就語言祕笈，凝血成香，襲人如花，寫出眼前風景，也寫出內在老靈魂。

花看開了茶喝到了自會有禪機，「紅顏搏命」的小令，縱身而下，花、茶、香，俱是水磨功夫，一一朝山拜師，歷劫歸來。就中有許多善知識，是詩，是禪，也是渡；可收藏，可流連，更可拋開一切。插花時，小令悟了：「你選擇照顧什麼，那個『什麼』也會回過頭來照顧你。」品茶後，眼耳鼻舌身意：「喝了茶，竟會捨不得說話，只想靜靜呼吸。」從學茶轉往學香，迷惘一時，小令想了想，想通了：「我想學習的那些東西，都是一種語言。」

奇幻飛馬，佩加索斯，不會平白無故掉落一根羽毛的，從蛇女梅杜莎的血泊中生下來，降落赫利孔山踏出靈感之泉，被宙斯放到銀河變成飛馬座。傳說，佩加索斯不甘寂寞，天外飛來一根羽毛，飄落到地球，化成無數語言，像星星那麼多。

於是，我們有了文學，有了詩，有了《佩加索斯的癒感》，以及更多更多，輕如羽毛，卻無比珍貴的東西，再也不會忘記了。