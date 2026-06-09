我其實是很抗拒吃水果的，小時候那種不講理的抗拒，讓長輩傷透了腦筋，父親甚至在盛怒之下摔碎了水果盤，但芒果冰好像就沒有這個問題，愛文芒果切成丁撒在雪花冰上，淋上厚厚一層煉乳，旁邊再挖上一球香草冰淇淋，台南人的血液在沸騰了。

在花蓮求學時，母親總會在產季寄來幾包自家製的芒果乾，叮囑我送給老師、同學，務必打好關係以求順利畢業，我總想著什麼年代了還搞這套，一邊照母親的話一一送上，卻沒想到大受好評，訂單如大水狗蟻襲來，嚇壞了我和外公，一輩子務農的外公拉不下臉作生意，利潤只有十多元，我邊包裝郵寄邊碎念來年我要好好的抬高價錢，拜託，這可是老農加上老欉呢。

隔年外公摔傷了腰，他的腰甚至無法支撐他坐著，就醫的火車上滿滿的上班人潮，看著側躺占著三個位置的羸弱老人，似乎有些不諒解，而當時沒有出聲為外公辯解（儘管沒有人表示意見），成了我這幾年最後悔的事情之一。

畢業後回了台南，甚至寫了一本跟台南有關的詩集，和一個熱愛台南與水果的女孩結了婚，返鄉的年輕人會為愛改變嗎？我不知道，但偶爾我會想著，可以開始學習如何削芒果、如何烘成乾、如何「磅檨仔」（pōng-suāinn-á）吧。